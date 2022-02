Titolo originale: Une histoire d'amour et de désir

Regia: Leyla Bouzid

Cast: Sami Outalbali, Zbeida Belhajamor, Khemissa Zarouel, Sofia Lesaffre, Bellamine Abdelmalek, Mahia Zrouki, Aurelia Petit, Mathilde La Musse, Diong-Kéba Tacu, Baptiste Carrion-Weiss

Genere: Drammatico, colore

Durata: 102 minuti

Produzione: Francia, 2021

Distribuzione: Cineclub Internazionale

Data di uscita: 25 marzo 2022

"Una storia d'amore e desiderio" è un film drammatico diretto dalla regista tunisina Leyla Bouzid, al suo secondo lungometraggio dopo l'apprezzato "Appena apro gli occhi - Canto per la libertà", il film è stato presentato fuori concorso in chiusura della 60° Semaine de la Critique del 74° Festival di Cannes. Il film è distribuito nelle sale da Cineclub Internazionale.

Una storia d'amore e desiderio: la trama

Il film segue la vicenda di Ahmed, un ragazzo francese di origini algerine che ha passato la sua vita nella banlieue di Parigi. La sua storia mette in luce l'emancipazione sessuale e sentimentale, possibile grazie alla cultura, all'educazione e all'amore per la conoscenza. Ahmed, infatti, ama molto la letteratura e decide di studiare alla Sorbona, dove tuttavia si sente delegittimato. Quando il giovane incontra una giovane tunisina di nome Farah e scopre un corpus di testi erotici arabi, i quesiti legati alla sua identità aumentano.

Note di regia

“Volevo raccontare la storia di un giovane uomo che fatica a vivere con pienezza un sentimento d’amore. Ahmed è letteralmente sovrastato dal desiderio, ma cerca in tutti i modi di resistergli. È un ragazzo di cultura araba, perché è la cultura che conosco meglio, ed è pieno di dubbi, fragilità, difficoltà ad accettare i suoi slanci vitali. (...) Avevo questa necessità di esplorare la vita intima di Ahmed, filmare la sua parte di mistero, e cercare di comprenderla. La sua resistenza mi sembrava risuonare particolarmente in questo territorio periferico, in cui il sentimento amoroso è spesso attraversato da non detti. Là dove domina l’immagine di una virilità esacerbata, ho voluto dare un autentico spazio alla fragilità maschile e accordare una parte significativa alla sua sessualità.”