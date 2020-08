Titolo originale: Une sirène à Paris

Regia: Mathias Malzieu

Cast: Tchéky Karyo, Rossy De Palma, Marilyn Lima, Romane Bohringer, Nicolas Duvauchelle

Genere Commedia, colore

Produzione: Francia, 2020

Durata: 102 minuti

Distribuzione: Vision Distribution, Cloud

Data di uscita: 20 agosto 2020

"Una sirena a Parigi" è un film diretto dal cantante, scrittore e musicista francese Mathias Malzieu, tratto dal suo romanzo omonimo pubblicato in Italia da Feltrinelli Editore.

Una sirena a Parigi: la trama

Nell’estate del 2016 le strade di Parigi vengono inondate da una pioggia torrenziale; la Senna esonda e la Capitale francese è sull'orlo dell'apocalisse. I dispersi crescono di momento in momento e moltissimi oggetti vengono trascinati dall'irruenza del fiume in piena. In questo scenario drammatico appare Gaspard Snow che, impegnato a seguire un canto melodioso, scopre il corpo di una sirena ferita sotto un ponte.

L'uomo decide di tornare a casa e portare con sé la mitologica creatura marina allo scopo di curarla. Intanto lei spiega al suo salvatore che chiunque ascolta il suo canto si innamora di lei, rimanendo vittima del suo fascino. Gaspard, convinto di essere immune all'amore, non riesce dunque a sottrarsi a questo incredibile incantesimo.

Nonostante le diversità i due finiranno per provare un forte sentimento che gli farà superare ogni avversità, tra cui portare in salvo il locale di arte e musica, chiamato Floweberger, che Gaspard ha creato e che si trova su un'imbarcazione.

La magia dell'amore al cinema

"Una sirena a Parigi" è un film che omaggia l'amore impossibile e travolgente, che porta alla creatività ma è anche capace di distruggere.

Mathias Malzieu con il suo secondo lungometraggio, dopo il film d'animazione del 2013 "Jack et la Mécanique du cœur", porta al cinema personaggi fantastici immersi in atmosfere incantate.

Il film è interpretato da Nicolas Duvauchelle, Marilyn Lima, Rossy De Palma, Tchéky Karyo e Romane Bohringer.