Titolo originale: Lingui

Regia: Mhamat-Saleh Haroun

Cast: Achouackh Abakar, Rihane Khalil Alio, Youssouf Djaro

Genere: Drammatico

Durata: 100 minuti

Produzione: Francia, Paesi Bassi, Germania, Ciad, 2021

Distribuzione: Academy Two

Data di uscita: 14 aprile 2022

Il film ”Una madre, una figlia”, diretto da Mhamat-Saleh Haroun, racconta di un'adolescente incinta che non può assumersi la responsabilità delle proprie scelte giacché nel suo paese l’aborto è illegale. Il film è stato premiato come Miglior Film in lingua straniera al National Board 2022 ed è stato presentato in concorso al Festival di Cannes 2021 e nella sezione Fuori concorso/Surprise al Torino Film Festival 2021.

La realtà sociale del Ciad, paese dell’Africa centrale francofona prevalentemente musulmana, è al centro di Lingui, nuovo film del regista Mhamat-Saleh Haroun, premiato a Cannes nel 2010 per "Un homme qui crie". Da sempre a Parigi, il regista è reduce da un’esperienza di un paio d’anni come ministro della cultura, e Lingui sembra il suggello di questa esperienza. La pellicola è il racconto, elegante ed istruttivo, della difficoltà della donna in una realtà sociale, che è anche quella della capitale N’Djamena, di vivere in libertà la propria vita.

Una madre, una figlia : la trama

Maria è una ragazza di 15 anni che studia nel liceo della capitale e nel tempo libero aiuta la madre nella creazione di piccoli lavori di artigianato con materiali di recupero. Amina è ancora giovane eppure minuta, mentre la figlia Maria è alta, piena di voglia di vivere la propria età e tutte le difficoltà che ne conseguono. Le due vivono sole, e quando la madre scopre dalla preside che la figlia è rimasta incinta, allontanata dalla scuola perché socialmente inaccettabile, affronta Maria. Anima conosce perfettamente l’angoscia di non essere accettata, lei stessa difatti è rimasta incinta molto giovane e ha vissuto il dramma di un’infanzia solitaria e senza padre.