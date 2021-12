Titolo originale: King Richard

Regia: Reinaldo Marcus Green

Cast: Will Smith, Jon Bernthal, Liev Schreiber, Aunjanue Ellis, Saniyya Sidney, Demi Singleton, Jimmy Walker Jr., George Ketsios

Genere: Biopic, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2021

Distribuzione: Warner Bros Italia

Data di uscita: 13 gennaio 2022

"Una famiglia vincente - King Richard" è un film diretto da Reinaldo Marcus Green con Will Smith nei panni del protagonista, il padre delle stelle del tennis Venus e Serena Williams.

Una famiglia vincente - King Richard: la trama

Il film segue le vicende della famiglia Williams e dell'ascesa sportiva di Venus e Serena, stelle del tennis. Richard Williams, interpretato da Will Smith, comprende le potenzialità delle sue figlie, Venus e Serena, e, attraverso metodi poco convenzionali, mette in atto un piano che porterà le ragazze dalle strade di Compton in California agli scenari internazionali, aiutandole a tal punto da renderle delle vere e proprie icone leggendarie. Al di là dell'aspetto sportivo, la pellicola si sofferma sul grande potere della famiglia che unita riesce a raggiungere l'impossibile, avendo un impatto sorprendente sul mondo sportivo.

Dietro la macchina da presa

Reinaldo Marcus Green ha diretto “Una famiglia vincente - King Richard”, mentre la sceneggiatura è stata realizzata da Zach Baylin. Tim White e Trevor White sono produttori sotto la loro bandiera di Star Thrower Entertainment, mentre Will Smith figura come produttore con la sua Westbrook. I produttori esecutivi del film sono Isha Price, Serena Williams, Venus Williams, James Lassiter, Jada Pinkett Smith, Adam Merims, Lynn Harris, Allan Mandelbaum, Jon Mone e Peter Dodd.

Il premio Oscar® Robert Elswit ("Il petroliere") figura come direttore della fotografia, Wynn Thomas ("Da 5 Bloods – Come fratelli", "Il diritto di contare") e William Arnold ("Il coraggio della verità - The Hate U Give") si sono occupati delle scenografie, la nominata all'Oscar® Pamela Martin ("The Fighter") ha curato il montaggio; e la due volte nominata all'Oscar® Sharen Davis ("Dreamgirls", "Ray") i costumi. Le musiche sono state realizzate dal compositore candidato all'Oscar® Kris Bowers ("Space Jam: New Legends", "A Concerto is a Conversation").