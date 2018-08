Regia: Denis Rabaglia

Cast: Diego Abatantuono, Antonio Folletto, Sandra Milo, Antonio Catania, Ugo Conti, Massimo Ghini, Andrea Ghini, Andrea Preti, Roberto Ciufoli, Mirko Trovato.

Genere: thriller, colore

Durata: 97 minuti

Produzione: Italia, 2018

Distribuzione: Medusa film

Data di uscita: 4 ottobre 2018

Diego Abatantuono si ritrova coinvolto in un’escalation di situazioni improbabili quando in una notte piovosa salva la vita ad un misterioso ragazzo.

Un nemico che ti vuole bene: conosci davvero chi ti circonda?

Enzo Stefanelli (Diego Abantuono) è un professore universitario che ama stare lontano dai guai, che conduce una vita scandita dai ritmi della routine, con una moglie che non lo ama e una madre sempre in prima linea quando si tratta di ricordargli i suoi fallimenti.

Una notte di pioggia però Enzo si ritrova a soccorrere un giovane misteriosamente ferito da un’arma da fuoco, che grato per il gesto dell’uomo vuole restituirgli il favore mettendogli a disposizione i privilegi del suo lavoro. Il ragazzo (Antonio Folletto) però non è un lavoratore come gli altri, è infatti un killer professionista, che si offre di far sparire dalla circolazione un nemico a scelta del suo salvatore. Enzo rifiuta l’offerta, affermando di non avere nemici, ma delle accorte indagini del suo nuovo amico, che non demorde dall'idea che ognuno di noi abbia una nemesi, gli mostrerà il vero volto delle persone che lo circondano.

Un nemico che ti vuole bene: una commedia irriverente sugli strani incontri della vita

Denis Rabaglia avanza una domanda irriverente al grande pubblico: sareste disposti a far uccidere un vostro nemico se ne aveste l'opportunità? E’ questo infatti il quesito con il quale Diego Abantuono è costretto a confrontarsi, dopo quell’inaspettato incontro che cambierà per sempre la propria vita. Enzo Stefanelli dopo essere stato travolto da una realtà che ignorava, si ritrova così in bilico tra dar sfogo alle proprie passioni o scegliere la strada giusta.