Trama

Trailer Titolo originale: Bik Eneich Regia: Mehdi Barsaoui Cast: Sami Bouajila, Najla ben Abdallah, Youssef Khemiri, Slah Msadek, Mohamed Ali Ben Jemaa, Noomene Hamda Genere: Drammatico Durata: 96 minuti Produzione: Tunisia, Francia, Libano, Qatar 2019 Distribuzione: Valmyn, I Wonder Data di uscita: 21 aprile 2022 "Un Figlio" è un film di genere drammatico del 2019, diretto da Mehdi Barsaoui, con Sami Bouajila e Najla Ben Abdallah. Uscita al cinema il 21 aprile 2022. Durata 95 minuti. Distribuito da Valmyn e I Wonder. Un'interpretazione magistrale di Sami Bouajila, vincitore come Migliore Attore nella sezione Orizzonti del festival di Venezia, ai César 2021 e ai Lumiere Awards 2021. Il film è stato premiato al Festival di Venezia, ha vinto un premio ai Cesar, ha ottenuto 3 candidature e vinto un premio ai Lumiere Awards. Quanto è progressista e quanto ancora attaccata ai valori della società patriarcale la Tunisia odierna? Un tragico incidente è il pretesto che permette al primo lungometraggio del regista tunisino Mehdi Barsaoui, “Un figlio”, di raccontare la storia di una famiglia (e di un paese) dove la modernità stenta ad affermarsi. Un figlio : la trama "Un Figlio", film diretto da Mehdi Barsaoui, è ambientato durante l'estate del 2011 e racconta la storia di una famiglia di origine tunisina, ma che vive in Francia per lavoro. Dopo aver trascorso un soggiorno nel sud della Tunisia, proprio nei pressi del confine libico, mentre stanno per fare ritorno, subiscono un'imboscata. Nonostante riescano a sfuggire all'agguato terroristico, Aziz (Youssef Chemiri), il figlio di undici anni, rimane gravemente ferito. Il bambino, infatti, ha il fegato perforato e viene portato all'ospedale di Tataouine, dove viene detto alla famiglia che il giovane necessita di un urgente trapianto per salvarsi.

Questo tragico evento porterà a galla un grande segreto familiare, ma sarà solo il primo dei tanti colpi di scena nella fragile vita di Aziz e dei suoi genitori, Fares (Sami Bouajila) e Meriem (Najla bin Abdullah). Nel momento in cui fanno le analisi del sangue per il trapianto di Aziz, nessuno dei risulta avere un gruppo sanguigno compatibile con quello del figlio. È così che Fares scopre di non essere il padre biologico di Aziz e da qui scaturisce un vero problema, perché nella cultura islamica solo chi appartiene alla cerchia familiare del paziente può donare gli organi. Inoltre, se si venisse a sapere la verità, Mériem sarebbe accusata di adulterio...