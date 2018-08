Regia: Cristian De Mattheis

Cast: Giuseppe Maggio, Francesca Loy, Franco Castellano, Eleonora Brown, Fioretta Mari, Riccardo Polizzy Carbonelli, Daniela Giordano, Piero Barone, Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble

Genere: Commedia, Colore

Durata: 106 minuti

Produzione: Italia, 2018

Distribuzione: Medusa

Data di uscita: 20 settembre 2018

"Un amore così grande" è un film del regista emergente Cristian De Mattheis che mette in scena una commedia romantica sulla vita di un giovane ragazzo di origine russa in viaggio in Italia per cercare il padre che non ha mai conosciuto, durante il suo cammino conosce una bella ragazza italiana che gli farà capire cosa è il vero amore.

Un amore così grande: una commedia romantica che viaggia dalla Russia all'Italia

Il titolo di questa pellicola prende ispirazione dal famoso brano del tenore Mario Del Monaco che si intitola proprio, "Un amore così grande" composto dal Maestro Guido Maria Ferilli presente come attore in questo film.

Vladimir è un giovane ragazzo che parte dalla Russia, più precisamente da San Pietroburgo alla volta dell'Italia precisamente si reca nella città degli innamorati Verona.

Il giovane russo, dopo aver perso la mamma, ha preso la decisione di voler conoscere suo padre, l'uomo che lo ha abbandonato insieme alla mamma quando era ancora molto piccolo.

Il caso vuole che Vladimir nel suo viaggio a Verona, incontra una bella ragazza italiana di nome Veronica, figlia di un'industriale (Jgor Barbazza), tra i due scoppia un grande amore. Purtroppo come in quasi tutte le storie, c'è chi tenta in ogni modo di ostacolare la storia d'amore. In questo caso si tratta della nonna di Veronica che cerca di mettere i bastoni fra le ruote alla giovane coppia di ragazzi.

Intanto, Vladimir conosce i popolari tenori del trio Il Volo e il loro manager, sarà proprio quest'ultimo a far scoprire ai tre ragazzi e a Vladimir il talento innato che possiede per la musica Lirica.

Come ogni storia d'amore che si rispetti la strada per la felicità è lunga e tortuosa e il giovane russo e la bella ragazza Veronese faranno di tutto per far trionfare il loro grande amore.