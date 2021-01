Chris Hemsworth , da un po' di anni a questa parte assurto, per grazia di Marvel, a rango di star d'azione, è bellino e imperturbabile. Quando non lo si vede riposare le stanche membra (mai!), lo si può notare vigorosamente indaffarato per portare a casa la pellaccia sua e quella del giovane.

Una storia minima per una goduria massima, dunque; del resto, che cosa si dovrebbe attendere uno spettatore da una pellicola d'azione? Certo non di dover elucubrare troppo strenuamente sulla storia, ma di potersi semmai più banalmente eccitare con inseguimenti, raffiche di mitra ed elettrizzanti acrobatismi che facciano letteralmente saltare sulla sedia.

Applausi per Netflix! Dopo “Triple Frontier” con il sempre eccezionalmente performante Ben Affleck , ecco un altro bel salto a piè pari nell'action attraverso il cine-adattamento, da parte del novizio regista Sam Hargrave , della novella grafica " Ciudad ". Hai voglia quanti film di questo genere sono stati realizzati finora, ma le armi di cui dispone “Tyler Rake”, ossia florido muscolarismo e azione a tutto spiano, bastano per sfidare a singolar tenzone qualsivoglia prodotto similare, senza il timore di uscirne troppo malconci.

Titolo originale: Extraction

Regia: Sam Hargrave

Cast: Chris Hemsworth, David Harbour, Randeep Hooda, Rudhraksh Jaiswal, Derek Luke, Golshifteh Farahani, Pankaj Tripathy, Marc Donato, Geetanjali Thapa, Chris Jai Alex, Hays Wellford

Genere: Azione, colori

Produzione: USA, 2020

Distribuzione: Netflix

Data di uscita: 24 aprile 2020

"Tyler Rake" è un film d'azione diretto da Sam Hargrave, avente come protagonista Chris Hemsworth.

Tyler Rake: la trama

Tyler Rake (Hemsworth) è un impavido mercenario che viene arruolato da un potente boss del crimine indiano per salvare suo figlio Ovi (Jaiswal) rapito da un signore della droga suo acerrimo nemico. Per salvare il giovane, Rake sarà costretto a mettere in campo tutto il suo sapere bellico per affrontare una delle più ardue e rischiose missioni della sua carriera.