Regia: Marco Simon Puccioni

Genere: Documentario, colore

DUrata: 82 minuti

Produzione: Italia, 2020, durata 82 minuti

Distribuzione: InthelFilm

Data di uscita: 31 agosto 2020

Marco Simon Puccioni, dopo "Prima di tutto", menzione speciale ai Nastri d'Argento 2016, con il documentario autobiografico "Tuttinsieme" da lui scritto e diretto, torna a raccontare l'esperienza genitoriale della famiglia arcobaleno sua e del suo compagno, grazie alla gestazione tramite altri.

Tuttinsieme: uno sguardo scevro da pregiudizi è possibile?

Marco Simon Puccioni dopo essersi soffermato sulla nascita nella precedente opera, qui volge l'attenzione alle difficoltà che una famiglia arcobaleno deve affrontare nella società odierna. Ci viene svelato il dialogo intimo di due padri, lo stesso regista ed il suo compagno Giampietro, che ripercorrono quattro anni di vita con i loro gemelli, David e Denis.

Il regista ricorda le difficoltà nel confronto con le altre famiglie e con gli altri figli, provenendo i suoi bambini da due genitori dello stesso sesso e in completa assenza della figura di una madre. Puccioni ripercorre la battaglia

legale in Parlamento per approvare le Unioni Civili ed offre una testimonianza sull'evoluzione del concetto di famiglia, attraverso lo sguardo innocente dei bambini.

Tuttinsieme: un clima di contraddizione e conflitto

"Tuttinsieme" è un documentario che non solo affronta il tema del diventare genitori, ma soprattutto di come essere figli all'interno e all'esterno di queste famiglie non convenzionali, nate attraverso la gestazione di altri.

Viene ricordato il clima di festa dell'unione civile celebrata da Nichi Vendola, una festa che si scontra con la cieca società.

Presentata in anteprima al Biografilm 2020 questa pellicola è una lettera aperta a tutti ed è il secondo capitolo di un progetto più grande. Prodotta da Giampietro Preziosa, "Tuttinsieme" è una distribuzione Inthelfilm con

RAI Cinema.