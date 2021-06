"Tutti per Uma" una magica favola

Tra fiaba e favola "Tutti per Uma" è una commedia familiare adatta a un pubblico di tutte le età. La vicenda, stravagante e sopra le righe, è filtrata dagli occhi del più piccolo componente del nucleo familiare dei Ferliga, Emanuele, che con l'ingenuità dell'infanzia vede tutto con la chiarezza dell'innocenza. Con poche battute di dialogo Emanuele presenta ogni componente dando un quadro dei personaggi che accompagneranno lo spettatore per l'intera durata del racconto. L'elemento magico si lega così a quello fortemente realistico con un equilibrio non del tutto efficace, che confonde sul genere invece di arricchire la trama di più elementi. Questo doppio stile di "Tutti per Uma" porta alla domanda se ciò che succede sia frutto dell'immaginazione o della realtà, ma la realtà in questione è tanto assurda e fuori dagli schemi da dare al film una cornice di totale inverosimiglianza.

I momenti più divertenti della pellicola li suscita l'interpretazione di Pietro Sermonti, Lillo e Antonio Catania, ottimi attori, che insieme agli altri componenti del cast, creano un perfetto connubio di grandi e giovani attori esordienti. Le situazioni, la recitazione, l'entrata in scena dei personaggi appaiono forzati, quasi teatrali, come se ogni ognuno avesse bisogno di un aspetto caricaturale per essere definito. Non c'è molta differenza tra ciò che vede Emanuele e la realtà, la sua fantasia racconta ciò che vede, perdendo l'unica forza del film e cioè il doppio punto di vista. Le parti che funzionano di "Tutti per Uma" sono davvero poche, rendendo un racconto d'intrattenimento una serie di sketch da bravi attori che si divertono tra battute, danze improvvisate e dispetti.

Difficoltà di comunicazione

Tutti i nodi vengono al pettine, tutti i problemi si risolvono e, come in ogni favola che si rispetti, "vissero tutti felici e contenti". Ogni elemento del film è eccessivamente finto e esagerato e perde attinenza con il tema centrale. "Tutti per Uma" negli intenti cerca di raccontare tematiche delicate e attuali, presentando degli adulti mai realmente cresciuti. Si tratta di figure che si è abituati a vedere ogni giorno, in un incontro scontro dove si ha paura di cambiare. Anche ciò che vuole trasmettere il film non è chiaro, a parte rappresentare una strana e salvifica magia, legata all'infanzia, di cui tutti avrebbero bisogno almeno una volta nella vita. L'unica riflessione che suscita, utilizzando l'espediente della ripetizione, è che i bambini sono il futuro e che troppo spesso lo si dimentica.

"Tutti per Uma" nel complesso non funziona, se non per le interpretazioni, comunque non dirette al meglio, dando vita a personaggi in un certo senso tutti uguali e pronti a trasformarsi quando la storia lo richiede, ma senza apparente motivo. La pellicole, con una regia non particolarmente brillante e una fotografia da tipica fiaba con colori caldi e accesi, riesce a divertire in pochi momenti, diventando sempre meno interessante e scontata. Pietro Sermonti e Lillo muovono la narrazione con le loro occupazioni primare che, in qualche modo, danno uno sguardo sociale e intimo di come si può affrontare un trauma. Una noia latente investe tutti i personaggi che non riescono a ritrovare in ciò che hanno, quel qualcosa che hanno perso. Una trama con degli ottimi presupposti ma distratta nella narrazione e confusa nelle immagini.

Giorgia Terranova