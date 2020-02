Tutti pazzi per Yves (2019)

Titolo originale: Yves

Regia: Benoît Forgeard

Cast: William Lebghil, Doria Tillier, Philippe Katerine, Alka Balbir

Genere: Commedia, colore

Durata: 107 minuti

Produzione: Francia, 2019

Distribuzione: I Wonder Pictures

Data di uscita: 23 aprile 2020

Benoît Forgeard firma una commedia brillante su un giovane musicista alle prese con un frigorifero, Yves, dotato di intelligenza artificiale.

Tutti pazzi per Yves: musica rap e... un frigorifero

Jerem è un giovane aspirante rapper. Decide di stabilirsi in casa della nonna per comporre il suo primo album. Qui, incontra So, una misteriosa investigatrice che lavora per conto della startup "Digital Cool". La donna lo persuade a provare Yves, un nuovo tipo di frigorifero dotato di intelligenza artificiale. A poco a poco, Yves crea un legame di amicizia con Jerem e lo trasforma in una star. Non tutto, però, andrà come Jerem si sarebbe aspettato

Il regista, in occasione della partecipazione al Festival di Cannes, ha dichiarato: "Tutti pazzi per Yves è una commedia contemporanea, quasi futurista. I device e la tecnologia stanno cambiando in maniera considerevole la nostra vita. Solo qualche anno fa, nessuno di noi avrebbe pensato mai agli scenari che viviamo oggi e alle prospettive surrealiste a cui a poco a poco ci siamo quasi abituati. Uomini e device sono in stretta correlazione e chi ci dice che in futuro non assisteremo a uomini che parlano con i pettini o a poltrone che diventano medici? La rivoluzione tecnologica può risultare angosciante ma ha anche un grande potenziale comico. In un certo senso, l'era che viviamo è forse la più divertente di sempre".

Cast & Crew

Benoît Forgeard, è un regista e attore francese. Classe 1977, ha studiato Belle Arti prima di dedicarsi alla realizzazione di diversi cortometraggi e debuttare nella regia televisiva. Nel 2012 ha firmato il suo primo lungometraggio "Réussir sa vie", composto da tre differenti corti legati da un unico tema. Con "Gaz de France", suo secondo lungometraggio, selezionato dall'ACID, ha raggiunto la notorietà. "Tutti pazzi per Yves" è il suo terzo film.

Protagonisti principali sono gli attori William Lebghil nel ruolo di Jerem, e Doria Tiller in quelli di So.