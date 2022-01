Titolo originale: Asa ga Kuru

Regia: Naomi Kawase

Cast: Arata Iura, Hiromi Nagasaku, Taketo Tanaka, Aju Makita, Miyoko Asada, Komai Ren

Genere: Drammatico, colore

Durata: 140 minuti

Produzione: Giappone, 2020

Distribuzione: Kitchen Film

Data di uscita: 13 gennaio 2022

"True Mothers" è un film drammatico diretto da Naomi Kawase, presentato al Festival di Cannes 2020, al Toronto International Film Festival (TIFF) nell'estate del 2020, scelto per rappresentare il Giappone ai Premi Oscar.

Il film è liberamente ispirato al romanzo "Asa ga Kuru" di Mizuki Tsujimura.

True Mothers: la trama

Satoko (Hiromi Nagasaku) e Kiyokazu (Arata Iura) sono i genitori di Asato (Reo Sato), figlio adottato, dopo molteplici tentativi da parte della donna di rimanere incinta. Nel loro percorso di adozione, i due sono stati supportati da Baby Baton, un'associazione no profit che mette in contatto coppie sterili con madri che non possono o non vogliono crescere i loro piccoli. Hikari, una studentessa quattordicenne, è una di queste giovani mamme che affiderà il suo neonato a Satoko e Kiyokazu.

Successivamente, quando il bimbo ha sei anni, la coppia riceve una telefonata da una persona che afferma di essere Hikari, chiedendo dei soldi in cambio del silenzio con il bambino sull'adozione. I due credono che colei che si è presentata al loro cospetto non sia Hikari, inoltre per Asato l'adozione non è affatto un segreto.