Titolo originale: The Bad Guys

Regia: Pierre Perifel

Cast: Sam Rockwell, Awkwafina, Craig Robinson, Marc Maron, Zazie Beetz, Alex Borstein, Richard Ayoade, Lilly Singh

Genere: Animazione, colore

Produzione: USA, 2022

Distribuzione: Universal Pictures

Data di uscita: 31 marzo 2022

"Troppo cattivi" è un film della DreamWorks Animation, basato sulla serie di libri più venduti del New York Times. Protagonista della storia è una banda criminale di animali decisa a realizzare la truffa più impegnativa della propria carriera: far finta di diventare una squadra di cittadini modello.

Ispirato ai libri di successo di Aaron Blabey, "Troppo Cattivi" è diretto dall'esordiente alla regia Pierre Perifel, animatore di "Kung Fu Panda". Il film è prodotto da Damon Ross ("Trolls", "The Boss Baby", coproduttore di "Nacho Libre") e Rebecca Huntley (produttore associato di "The Boss Baby"). I produttori esecutivi sono Aaron Blabey, Etan Cohen e Patrick Hughes.

Troppo cattivi: la trama

La banda di "Troppo Cattivi" è composta da un affascinante borseggiatore di nome Mister Wolf (Andrea Perroni), lo scassinatore è invece Mister Snake (Edoardo Ferrario), il grande e freddo maestro del travestimento è Mister Shark (Francesco De Carlo), il super "muscoloso" è Mister Piranha (Valerio Lundini) e Miss Tarantula (Margherita Vicario), alias "Web" è un'hacker esperta dalla lingua tagliente.

Dopo anni di misfatti e rapine il team di animali criminali più ricercati al mondo viene finalmente catturato. Mister Wolf, allora, decide di piegarsi a un patto che non ha nessuna intenzione di rispettare: i Troppo Cattivi diventeranno buoni, purchè non vadano in prigione.

Sotto la guida del loro maestro, il professor Marmalade (Saverio Raimondo), che altri non è che un porcellino d'india saccente, i Troppo Cattivi faranno finta di essere diventati buoni. La strada del cambiamento mostra però al gruppo dei risvolti inaspettati: Mister Wolf capisce infatti che fare del bene può avere come conseguenza l'accettazione da parte degli altri, che lui ha sempre desiderato. Così quando in città arriva un nuovo cattivo, la squadra dovrà capire che ruolo avere.