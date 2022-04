Regia: Arnaud Desplechin

Cast: Léa Seydoux, Emmanuelle Devos, Miglen Mirtchev, Denis Podalydès, Madalina Constantin, Anouk Grinberg, Rebecca Marder, Gennadiy Fomin, Ian Turiak, Matej Hofmann

Genere: Drammatico

Durata: 105 minuti

Produzione: Francia, 2021

Distribuzione: No.Mad Entertainment

Data di uscita: 28 aprile 2022

"Tromperie - Inganno", tratto dall'omonimo romanzo di Philip Roth, è un film diretto da Arnaud Desplechin, con Léa Seydoux, Emmanuelle Devos, Denis Podalydès, Anouk Grinberg, Rebecca Marder.

La pellicola, girata nel periodo della pandemia, porta in scena l’amore arricchito dal potere delle parole, che non perde mai di vista la sensualità. Per Desplechin il cinema è "radiografia esistenziale e sentimentale, un modo di esorcizzare la morte: come dire raccontare per esistere".

"Tromperie - Inganno" è stato presentato in anteprima alla 74ª edizione del Festival di Cannes, nella sezione Cannes Première.

In Italia è distribuito da No.Mad Entertainment dal 21 aprile 2022.

Tromperie - Inganno: la trama

Nella Londra del 1987, Philip (Denis Podalydès) è un famoso scrittore americano che vive "esiliato" nella City con la moglie. L'artista ha una relazione con una donna inglese (Léa Seydoux) che incontra nel suo studio, trasformato in una sorta di rifugio e nascondiglio.

I due amanti vivono la loro relazione in questo luogo dove fanno l'amore, litigano e discorrono di donne, sesso, letteratura, morte, antisemitismo, fedeltà e infedeltà.