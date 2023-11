Trolls 3- tutti insieme: la recensione del nuovo film Dreamworks

Trolls torna al cinema con il suo terzo capitolo, Trolls 3 – tutti insieme. Una pellicola che cerca di far divertire, ma anche riflettere, sulle classiche dinamiche della quotidianità. Ma sarà riuscito anche questo capitolo ad intrattenere il pubblico e a farci divertire? Leggete la recensione per scoprirlo.

Trolls 3- tutti insieme: la trama

Ancora una volta, Queen Poppy (con la voce italiana di Lodovica Comello) e Branch sono i protagonisti principali di questo nuovo capitolo di Trolls 3 – tutti insieme. In un nuovo musical animato, i trolls si ritrovano di fronte a una minaccia imminente: due nuovi talenti emergenti della scena pop cercano di catturare questi adorabili personaggi per sottrar loro il prezioso dono che essi stessi non possiedono, ma che è essenziale per la loro ascesa nelle classifiche musicali. Questa nuova avventura porterà Queen Poppy e Branch in un viaggio epico che li condurrà non solo a difendere la loro gente, ma anche a esplorare le radici stesse del personaggio di Branch.

Trolls 3- tutti insieme: la recensione

Dopo Trolls e Trolls: World Tour, la DreamWorks Animation prosegue con il suo popolare brand tornando con Trolls 3 – tutti insieme. Centrale, come nella pellicola precedente, in questo nuovo capitolo di Trolls è la musica. Questa avventura è, infatti, prettamente musicale e punta tutto sulle coreografie e sui colori sgargianti utilizzati in ogni scena. Non a caso per la figura di Branch, in Italia, è stato scelto Stash, membro dei The Kolors, che per la prima volta si cimenta nel ruolo del doppiatore. Mescolando lo stile pop e futuristico, Trolls 3 punta a stupire il pubblico più piccolo a suon di musica e balli.

Un nuovo capitolo che, di nuovo, non sembra avere molto..

Sicuramente non siamo entrati in sala aspettandoci un grande classico come Shrek o Kung Fu Panda, ma sappiamo benissimo che il mondo dei Trolls ha, ormai, moltissimi estimatori, soprattutto tra il pubblico più piccolo. Il mondo iper colorato dei Trolls e le continue scene divertenti presenti nella pellicola sono, sicuramente, una grande attrattiva per i più piccoli. Tuttavia, come la Pixar ci ha insegnato, quando si fa un film d’animazione per bambini bisogna sempre pensare alle famiglie che li accompagneranno, e Trolls non sembra averlo fatto. Il regista, Walt Dohrn, decide di esplorare nuove trame narrative ed approfondire i personaggi principali, Branch e Poppy, ma fin dall’inizio la trama risulta prevedibile e banale.

La sceneggiatura, gli stratagemmi narrativi e le varie dinamiche che si intrecciano nel film non sembra aggiungere niente di nuovo ai capitoli precedenti, dando come risultato un film spesso noioso e privo di spunti interessanti. Dopo il fiasco fatto con Ruby Gillman qualche mese fa, la Dreamworks sembra di nuovo fallire con un film che non presta nessuna attenzione alla trama e alla sceneggiatura, presentando un prodotto destinato a risultare leggermente godibile, ma nulla di più. Man mano che si va avanti nella narrazione tutto diviene più spento, le dinamiche tendono ad annoiare e a ripetersi e il risultato è un film che non riesce a costruire una narrazione d’impatto.

Giudizio e Conclusione

Con questo nuovo capitolo della serie di Trolls, Trolls 3 – tutti insieme, la Dreamworks sembra nuovamente fare un buco nell’acqua, pensando che film per bambini sia sinonimo di assenza di narrazione e originalità nella trama. Nonostante la bravura degli artisti Dreamworks e degli animatori sia l’unica cosa che riesce a risollevare il film, almeno per renderlo piacevole dal punto di vista visivo, la trama e la sceneggiatura risultano noiose e incapaci di intrattenere il pubblico. Non ci aspettavamo sicuramente un grande film come i classici Dreamworks ma, sicuramente, ci saremmo aspettati di più.

Trailer

