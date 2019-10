Regia: Nicolas Boukhrief

Cast: Sandrine Bonnaire, Pablo Pauly, Charles Berling, Philippe Torreton, Margot Bancilhon, Jeremy Senez, Dimitri Storoge, Arben Bajraktaraj, Yoann Blanc, Igor van Dessel

Genere: Drammatico, colore

Durata: 120 minuti

Produzione: Francia, Belgio, 2019

"Trois jours et une vie" è un film di Nicolas Boukhrief, presentato alla Festa del Cinema di Roma 2019 in Selezione Ufficiale.

Tinte noir per un dramma psicologico

Con "Trois jours et une vie", tratto da un best seller di Pierre Lemaitre, il regista Nicolas Boukhrief realizza un dramma psicologico francese a tinte noir. In una realtà provinciale tra Francia e Belgio, ossia in un piccolo villaggio minerario delle Ardenne, il giorno di Natale del 1999, scompare un bambino di sei anni, di nome Rèmi. Non sarà mai più ritrovato e l’unico a saperne la motivazione è un suo amico vicino di casa, ossia Antoine, di dodici anni.

Nel paese si crea un clima di forte tensione, i rapporti tra vicini si complicano, un’umanità di provincia rurale affronta questa prova sullo sfondo di una tempesta meteorologica importante e la graduale scoperta di segreti e dolori sopiti da tempo.