Tredici vite (2022)

"Tredici Vite” è tratto da un'incredibile storia vera e vanta la regia di Ron Howard con un cast stellare dove spiccano i nomi di Colin Farrell, Viggo Mortensen, Joel Edgerton, Tom Bateman, Lewis Fitz-Gerald e diversi attori thailandesi, tra cui il più riconoscibile in Occidente è Vithaya Pansringarm, già visto in ''Only God Forgives''. La sceneggiatura è stata scritta da William Nicholson, noto per i kolossal ''Il gladiatore'' e ''Les Misérables'', ma non nuovo a scritture che narrano di vicende reali, come in ''Mandela: Long Walk to Freedom''.

Il film è di produzione inglese e racconta la storia di tredici ragazzi intrappolati in profonde e anguste grotte. Al cinema arriverà il giovedì 12 maggio 2022.

Il regista del film, conosciuto al grande pubblico per il ruolo di Richie Cunningham nella famosa sitcom Happy Days. Nel corso degli anni ha ottenuto numerosi riconoscimenti tra cui due Premi Oscar (Miglior regista e MIglior film) per "A Beautiful Mind" ed altre due candidature per "Frost/Nixon", un Golden Globe, due Emmy Awards ed un Grammy Award. Ha poi ricevuto sei candidature ai premi BAFTA ed è stato in concorso una volta per l’Orso d’oro al Festival di Berlino.

Tredici vite : la trama