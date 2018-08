Titolo originale: Nu ma atinge-ma

Regia: Adina Pintilie

Cast: Laura Benson, Tómas Lemarquis, Dirk Lange (II), Hermann Mueller, Christian Bayerlein, Irmena Chichikova, Fdaeji, Rainer Steffen, Seani Love, Georgi Naldzhiev

Genere: Drammatico, colore

Durata: 125 minuti

Produzione: Romania, Germania, Repubblica ceca, Bulgaria, Francia 2018

Distribuzione: Warner Bros Italia

Data di uscita: 13 settembre 2018

"Touch Me Not" è la commedia drammatica della regista e sceneggiatrice rumena Adina Pintilie. Il lungometraggio è stato premiato al 68esimo Festival Internazionale del cinema di Berlino con l’Orso d’Oro e con il premio per la migliore Opera Prima.

Touch Me Not: un viaggio nella natura dell'intimità umana

Diretto e sceneggiato dalla regista Adina Pintilie, "Touch Me Not" segue le vicende emotive di tre personaggi: Laura, Roman e Christian. La pellicola è un viaggio alla scoperta dell'emotività che si cela dietro la vita intima e sessuale dell'essere umano.

La prima storia raccontata in "Touch Me Not" è quello di Laura: una donna che ad un certo punto della sua vita, non sopporta più di essere toccata fisicamente. Durante il suo viaggio in cui cerca di dare forma alla sua intimità, la donna finisce a letto con un giovane ragazzo che per lavoro si prostituisce, ma anche questa esperienza non è rivela sufficiente per superare il suo blocco emotivo.

"Touch Me Not" racconta anche il percorso emotivo che fa Christian: un uomo che soffre di una grave disabilità, che lo porta ad avere difficoltà nel gestire il rapporto sessuale con sua moglie. La coppia ad un certo punto decide di non volere più tenere nascosto questo loro problema e inizia a partecipare ad una sorta di workshop in cui sconosciuti parlano liberamente delle problematiche emotive che li affliggono.

Il film viaggia su confine sottile tra realtà e finzione, in cui i protagonisti lavorano su se stessi per superare vecchi schemi mentali, tabù e meccanismi di difesa che li bloccano e non gli permettono di sentirsi emotivamente e sessualmente liberi.

"Touch Me Not" racconta come possiamo vivere e ritrovare la nostra intimità sessuale nei modi più inaspettati e come amarci l’un l’altro senza perdere noi stessi.