Regia: Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne

Cast: Mbundu Joely, Pablo Schils, Marc Zinga, Claire Bodson, Baptiste Sornin

Genere: Drammatico

Durata: 80 minuti

Produzione: Francia, 2022

Distribuzione: Lucky Red

Data di uscita: n/d

"Tori e Lokita" è un film di Jean-Pierre e Luc Dardenne, presentato in concorso al Festival di Cannes 2022, dove i registi sono di casa. I Dardenne hanno infatti vinto due volte la Palma d’oro: nel 1999 con "Rosetta" e nel 2005 con "L’enfant - Una storia d’amore".

La pellicola, con Pablo Schils e Joely Mbundu nei panni dei protagonisti, è prodotta da Les Films du Fleuve, Archipel 35 e Savage Film.

Tori e Lokita: la trama

Tori e Lokita sono un'adolescente e un giovane arrivati in Belgio dall'Africa dopo un viaggio difficile. Lei, Lokita, è fuggita dal Benin e lungo la strada ha fatto amicizia con Tori, un ragazzo rifiutato, cacciato da casa perchè accusato di stregoneria. Nel nuovo paese in cui si trovano i due devono affrontare condizioni di vita complicate per le quali l'unica arma risulterà essere la loro grande amicizia.

I protagonisti immigrati, mentre sono in attesa del tanto agognato permesso di soggiorno, dovranno sapersi destreggiare in un mondo abitato da criminali, strozzini, spacciatori, dove le istituzioni sembrano essere assenti e la violenza essere all'ordine del giorno.

Luc e Jean-Pierre Dardenne con il loro cinema realista raccontano, attraverso una trama esile che si dispiega in 90 minuti, una realtà che sfugge ai più, mostrando il volto oscuro della nostra Europa, complice dello schiavismo perpetrato dalle mafie occidentali.