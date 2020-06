Regia: Ascanio Petrini

Cast: Pasquale Donatone

Genere: Documentario

Produzione: Italia, Messico, 2019

Durata: 73 minuti

Distribuzione: Wanted

"Tony Driver" è una pellicola diretta da Ascanio Petrini, presentata in concorso alla 34. Settimana Internazionale della Critica all’interno della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, premiata dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani – SNCCI come Film della Critica 2020 e in selezione ai Nastri d’Argento nella sezione Docu italiano 2019. Il film è nei cinema dal 25 giugno e nelle sale virtuali tra cui Wanted Zone contemporaneamente.

Tony Driver: una storia di frontiera, tra illegalità e sogno americano

"Tony Driver" realizza un ritratto di Pasquale Donatone, un barese emigrato negli Stati Uniti che offre la possibilità di passare frontiera dal Messico agli USA facendo da tassista e vivendo perciò ai limiti della legalità.

L'opera si pone come un lavoro a metà tra documentario e finzione e racconta una singolare storia di sogno e fallimento del sogno che spinge lo spettatore a una riflessione sui muri di Trump e su una politica fondata su paura e discriminazione.

Dopo un blitz anti-immigrazione Tony torna in Puglia, un paese immobile in cui il protagonista non sa più vivere, incastrato nel sogno delle vaste terre dell’Arizona, il luogo a cui sente di appartenere.

La storia di Pasquale Donatone

“You can’t teach an old dog a new trick. I’m an old dog but I can learn new tricks.”

"Quando Pasquale mi ha detto questa frase mi ha guardato dritto negli occhi. Non ha aggiunto altro. Le rughe sul suo volto mi hanno raccontato il resto della storia. È li che per la prima volta, ho visto Tony Driver". (Ascanio Petrini)

Pasquale Donatone è un italiano nato a Bari, cresciuto negli Stati Uniti e "rimpatriato" in Italia (ormai terra straniera) a causa della sua attività illegale di "passeur" sul confine messicano.

Il film vuole sottolineare l'assurdità dei muri reinventando lo spazio secondo nuove e inedite coordinate, realizzando uno spericolato incrocio di generi, attraverso una visione della frontiera come meta da riconquistare.

"Tony Driver" oltre a uscire nelle sale cinematografiche è disponibile su WANTED ZONE - Il cinema libero e indipendente, nuova piattaforma digitale, in collaborazione con Mymovies, dedicata ai film “ricercati”.