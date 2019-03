Secondo quanto riportato da Variety, la nuova stella di Hollywood Tom Holland è in trattative per la parte da protagonista del prossimo film dei registi di “Avengers: Endgame” (2019) dal titolo “Cherry”, tratto da una storia vera dell’ex medico militare d’istanza in Iraq, Nico Walker.

Tom Holland non più eroe ma criminale?

L’interprete del tessi-ragnatele del Marvel Cinematic Universe è in trattativa per il ruolo del personaggio principale di “Cherry”, futuro progetto di Anthony e Joe Russo. Dopo varie collaborazioni tra il team di registi e il giovane attore (in “Captain America: Civil War“, 2016, e in “Avengers: Infinity War“, 2018), tutti e tre tornerebbero a lavorare insieme in questo progetto ambizioso ispirato da una storia vera.

Il racconto è tratto da un romanzo fittizio scritto da Nico Walker, uscito nel 2018,che racconta la storia di un medico militare statunitense divenuto rapinatore di banche a causa di numerose multe e tasse mediche. Nonostante il carattere fittizio della trama, è ispirata alla vera storia dello scrittore, realmente medico dell’esercito USA in Medio Oriente, incarcerato successivamente per rapina. Al momento Walker sta scontando la sua pena di undici anni di prigione.

Lo studio dei fratelli Russo AGBO ha acquistato i diritti del libro nell’agosto 2018 e programma di iniziare le riprese della pellicola quest’estate. La creatrice della serie “The Path”, Jessica Goldberg, ha adattato la storia del romanzo per il grande schermo e non è la prima volta che collabora con lo studio dei registi del MCU: infatti per loro si occupò della trasposizione di un altro libro ovvero “Exit West”.

Si vede quindi che i rinomati registi degli ultimi due capitoli degli Avengers, si sono trovati molto bene con Tom Holland, che sta rapidamente accrescendo la sua carriera (oltre ai film del MCU, bisogna ricordare “Heart of the Sea – Le origini di Moby Dick“, 2015 e “Locke“, 2013). Ad aprile inoltre ritroveremo il team insieme sul grande schermo in “Avengers: Endgame” (2019).

Francesco Fabrizi

12/03/2019