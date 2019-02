Tom Hanks diretto da Paul Greengrass

Dopo il grande successo al botteghino di “Captain Philips” (2013), che ha anche segnato l’affermazione della coppia Greengrass-Hanks, finalmente si sono avviate le trattative per una nuova reunion sull’adattamento cinematografico di “News of the World”.

Tom Hanks e Paul Greengrass coppia vincente: aperti i negoziati per una nuova collaborazione

Secondo quanto riportato da Variety è imminente una nuova collaborazione tra il regista britannico Paul Greengrass e l’attore Tom Hanks. I due hanno già lavorato insieme nel 2013 nel campione d’incassi “Captain Philips”. Il progetto per il quale lavoreranno insieme sarà l’adattamento per il grande schermo di un racconto di Paulette Jiles sulla Guerra Civile Americana. La storia parte dall’amicizia che lega il capitano Jefferson Kyle Kidd in viaggio nel Far West e una ragazzina di dieci anni che era stata rapita da una tribù indiana. Dopo anni passati presso i Kiowa, lei non vuole tornare dalla sua famiglia d’origine. Tra i due si creerà un legame fortissimo che cambierà la loro vita.

Tom Hanks: “News of the Word” uno dei tanti progetti

L’attore di “Cast Away” è in un periodo d’oro per la sua carriera. Oltre ad essere nel cast, è tra i produttori esecutivi del prossimo film di Greengrass, insieme a Gary Goetzman e Gail Mutrux. Durante la stagione estiva sarà impegnato nel tour promozionale del capitolo 4 della saga di “Toy Story”, nel quale presta la voce allo sceriffo Woody, leader indiscusso dei giocattoli della Pixar.

Tra i suoi ultimi successi ricordiamo anche “The Post” nei panni dell’editore Ben Bradlee.

Recentemente Greengrass ha diretto il film “22 luglio”, distribuito sulla piattaforma digitale “Netflix”. In passato, il regista ha diretto con successo “The Bourne Supremacy” del 2004, “The Bourne Ultimatum” del 2007 e “Jason Bourne” del 2016, dopo aver vinto l’Orso d’Oro a Berlino con il film sui tragici giorni irlandesi “Bloody Sunday”.

Ivana Faranda

07/02/2019