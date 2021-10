Regia: Elisa Amoruso

Cast: Bella Thorne, Benjamin Mascolo, Sebastiano Pigazzi, Roberto Davide, Nikolay Moss, Giampiero Judica, Emma Lo Bianco, Giulio Brizzi, Bonnie Baddoo, Jay Natelle

Genere: Commedia, colore

Durata: 80 minuti

Produzione: Italia, 2021

Distribuzione: 01 Distribution

Data di uscita: 25 ottobre 2021

"Time is Up", presentato nel 2021 ad Alice nella città, Sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma, è diretto dalla talentuosa Elisa Amoruso, già ad Alice nella città nel 2019 con "Bellissime". L'Amoruso, che ha diretto recentemente "Chiara Ferragni: Unposted", partecipa anche alla scrittura di questo teen romance.

Time is Up: la trama e il cast

Vivien e Roy sono due adolescenti molto diverse, le loro vite si incrociano in una piscina. Vivien ci va per vedere allenarsi il suo ragazzo, mentre Roy è un compagno d'allenamento di quest'ultimo. I due sembrano essere agli antipodi, lei studentessa bella e talentuosa, con la passione per la fisica quantistica, lui ragazzo problematico e diffidente. Eppure la vita intreccerà le loro esistenze in maniera inaspettata, costringendoli ad aprirsi l'uno all'altro.

E' bella Thorne, 'attrice statunitense, conosciuta principalmente per aver interpretato Cece Jones nella serie Disney Channel "A tutto ritmo" e Paige Townsen nella serie teen drama "Famous in Love", a prestare le proprie fattezze a Vivien. Ad interpretare Roy abbiamo Benjamin Mascolo, il cantante modenese, classe 1993, noto per essere stato uno dei membri del duo musicale 'Benji & Fede'. Una volto sciolto il duo Mascolo ha intrapreso la carriera da solista e quella di attore.

-