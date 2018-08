Titolo originale: I’ll push you

Regia: Chris Karcher; Terry Parish

Cast: Patrick Gray, Justin Skeeesuck, Ted Hardy, Micheal Turner

Genere: documentario, colore

Durata: 100 minuti

Produzione: Spagna, USA, 2017

Distribuzione: Mescalito film

Data di uscita: 2 ottobre 2018

100 minuti di documentario che riscoprono il valore dell’amicizia attraverso l’incredibile storia vera di Patrick Gray e Justin Skeesuck, che in nome del loro legame sono stati disposti a superare ogni difficoltà.

Ti porto io: un ostacolo lungo 800 chilometri

Patrick Gray e Justin Skeesuck sono amici da sempre, insieme hanno condiviso ogni momento fino a diventare uomini insieme, instaurando giorno dopo giorno un legame che loro stessi non esitano a definire fraterno. Così Patrick non si tira indietro quando Justin, costretto da anni sulla sedia a rotelle, gli chiede di seguirlo in un viaggio che li condurrà fino al nord della Spagna, per percorrere il suggestivo cammino di Santiago, lungo 800 km. I due amici si ritroveranno così davanti a una sfida che metterà in discussione i loro limiti che, supportandosi l’uno con l’altro, riusciranno sempre a superare, riconfermando ogni volta la solidità del loro legame. Sarà l’inizio di un’avventura che non dimenticheranno mai.

Ti porto io: un affetto incondizionato che ha commosso il mondo

“Ti porto io” è l’incredibile storia vera di un’amicizia che ha conosciuto ostacoli, ma è stata in grado di superarli tutti. Amore fraterno e coraggio sono i pilastri di questo documentario, che ci insegna come l’amicizia vera sia ancora possibile. In un’epoca in cui secondo gli esperti siamo sempre più soli, questo film si muove controcorrente e ci mostra come l’unica vera ricchezza dell’uomo sia quella di essere circondato da persone care, che ci amino e ci accompagnino anche nei percorsi più duri, perché nessun uomo è fatto per stare da solo. Così se siete stufi delle solite storie grottesche, il 27 ottobre mettetevi comodi e riscoprite la dolcezza la vita.