They Shall Not Grow Old: Il regista neozelandese Peter Jackson porta alla Festa del Cinema una video installazione sulla prima guerra mondiale

Non si può definire un documentario nel senso più canonico della parole l’ultima opera del l’autore de “Il signore degli Anelli”. Jackson ha deciso di onorare il centenario della fine del primo conflitto mondiale delll’11 novembre 1918. Lo ha fatto a modo suo attingendo agli archivi della BBC e digitalizzando i preziosi filmati. Li ha colorati e messi in 3D. Detta così può sembrare una operazione azzardata ma il risultato è davvero felice anche se non rientra nei canoni più classici del cinema.

They Shall Not Grow Old:La guerra diventa reale e irreale al tempo stesso grazie alla manipolazione delle immagini

Il film inizia con una piccola diapositiva in bianco e nero che si allarga fino a coprire l’intero schermo. Da allora in poi è un susseguirsi di immagini a rallentare accompagnate dalle testimonianze in sottofondo dei sopravvissuti alla grande guerra rigorosamente in inglese senza sottotitoli per una precisa scelta registica. La narrazione inizia con toni leggeri con i racconti sul reclutamento fatto anche tra ragazzini di solo sedici anni. I manifesti di propaganda dell’epoca si animano per arrivare piuttosto velocemente alla partenza dell’esercito. Da qui cambia tutto. Il colore invade lo schermo e fa diventare le immagini di guerra tragiche quasi simili a quadri d’autore. Tra fiorellini rossi ci sono corpi straziati e visi dagli occhi spalancati verso l’orrore che li circonda.

Il regista indulge in dettagli mai trattati prima un documentari di guerra, come le condizioni igieniche delle toilette che non c’erano. Nelle trincee allagate dall’acqua putrida, i soldati mangiano la marmellata dell’esercito tra topi e cadaveri in decomposizioni. Sembra quasi di sentire gli odori disgustosi della situazione rappresentata. Eppure, i nostri eroi riescono a fare quasi amicizia con il nemico tedesco e tra loro si respira una atmosfera di grande amicizia. Jackson ha messo tutta la sua visione del cinema in questo documento che testimonia l’orrore della guerra ma anche il forte clima di cameratismo che univa gli uomini sul fronte. Dopo il primo quarto d’ora, la traccia sonora diventa quasi irrilevante e ci si sente dentro la scena. “They Shall Not Grow Old” non è un film per tutti, ma veicola con prepotenza un messaggio antimilitarista senza tempo. Da non perdere!

Ivana Faranda