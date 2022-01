The Tender Bar: un'elegia tenera e affascinante

"The Tender Bar" (distribuito anche come "Il bar delle grandi speranze") è un film drammatico con George Clooney alla regia e il redivivo Ben Affleck alla recitazione, adattamento del libro dello scrittore J. R. Moehringer. E' un'elegia tenera e affascinante, una storia di formazione che viaggia su binari abbastanza noti, per non dire leggermente consumati; tuttavia con un carico di sentimentalismo fulgido e conciliante, in grado di spingerla ben di là dalle convenzioni di genere.

La direzione di Clooney (validamente supportata da una sceneggiatura pregevole composta del premio Oscar di “The Departed” William Monahan) benché non si possa certo dire ardita, è misurata e puntuale; non osa, eccetto in qualche repentino audace movimento di camera, ma si limita a raccontare ciò che avviene in scena con occhio lucido e disinvolto, pronto a cogliere con precisione le gesta di un cast, il quale è capace a fornire qua e là delle svolte esemplari.

Affleck ci fa ricordare di essere un grande attore

Affleck, per chi se lo fosse dimenticato, ci fa ricordare di essere un grande attore. La prova che fornisce è difatti massiccia e credibile, frutto di un fascino discreto (fin quasi troppo per una star del suo livello!) e di un'espressività che gli esce dai solchi del viso tirato ma luccicante; in definitiva, una presenza forte, calorosa e rassicurante, al punto che lo vorresti abbracciare ogni volta che appare sullo schermo. Anche gli altri interpreti se la cavano egregiamente, a partire dal giovane e talentuoso Tye Sheridan, sino a una Lily Rabe bella e tribolata.

"The Tender Bar" , dunque, pur non costituendo certo una novità nella sua tipologia filmica, è pur sempre una pellicola ottimamente fatta e recitata, intensa e coinvolgente al punto che ve la ricorderete certamente anche dopo i titoli di coda.

Mirko Tommasi