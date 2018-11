Regia: Muayad Alayan

Cast: Maisa Abd Elhadi, Mohammad Eid, Kamel El Basha, Ishai Golan, Bashar Hassuneh, Hanan Hillo, Amer Khalil, Sivane Kretchner, Adeeb Safadi

Genere: drammatico, colore

Durata: 127 minuti

Produzione: Palestina, 2018

Distribuzione: Satine Film

Data di uscita: gennaio 2019

I l regista Muayad Alayan firma l'opera dal titolo "The Reports on Sarah and Saleem" il racconto drammatico di una storia d'amore impossibile fra una donna israeliana e un uomo palestinese.

The Reports on Sarah and Saleem: una storia di un amore politicamente impossibile

Sarah è una ragazza israeliana che gestisce un bar a Gerusalemme, ha una figlia piccola di nome Flora e un marito che lavora nell'esercito. Saleem, invece è palestinese e nella vita fa il fattorino, ha una moglie incinta e tanti problemi economici e stenta ad arrivare a fine mese. Sarah e Salem s'incontrano casualmente, fra i due scatta un colpo di fulmine, si piacciono e intraprendono una relazione clandestina che si consuma con cadenza settimanale nel furgone di lui. Questa storia d'amore segreta ,però, non è destinata a continuare a lungo. Dopo una rissa avvenuta in un pub a Betlemme scoppia una vera e propria bomba politica che coinvolgerà anche le vite dei due amanti. In una Gerusalemme divisa a metà, la loro storia va ben oltre il privato e farsi vedere in pubblico rappresenta un pericolo.

The Reports on Sarah and Saleem: l'equilibrio del potere a Gerusalmme

Gerusalemme storicamente era stata al centro del conflitto israelo-palestinese. A complicare la situazione di per se delicata sono state le dichiarazioni fatte dal presidente degli stati uniti Donald Trum il quale ha riconosciuto Gerusalemme come capitale di Israele e facendo esplodere il furore fra le due popolazioni rivali. I fatti riportati nella pellicola "The Reports on Sarah and Saleem" si riferiscono proprio a questo delicato momento storico. Il film è stato proiettato in concorso al Festival Internazionale del Cinema di Rotterdam, vincendo anche il Premio del Pubblico Hubert Bals Fund, mostra una città dove le comunità coesistono e in cui il potere e l'influenza sono esercitati da una forza che domina sull'altra.