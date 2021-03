The Rental: semplice e sinistro film di paura

“The Rental”, primo cimento nella regia per Dave Franco (fratello minore del ben più noto James Franco), risulta esser un semplice e sinistro film di paura. Non di quelli che scavezzano il fiato, per carità, e tutt’altro che innovativo, ma pur sempre in grado di far piombare lo spettatore in un’atmosfera di gradevole cupezza, vorremmo dire bloccato in uno stato pressoché catatonico nell’attesa minacciosa di un disvelamento.

La trama non è oltremodo originale, né la costruzione del racconto particolarmente alacre. Tuttavia il film si sviluppa, soprattutto in fase di preparazione, in maniera tensiva, e diremmo pure ipnotica nel suo voler mettere insieme i pezzi del mosaico come da configurare una delittuosità finale che sopraggiunge non proprio inattesa ma comunque, da un'ottica spettacolare, certamente sperata.

Un intrigante incrocio fra brividi e umana circospezione

Gli attori, diligentemente orientati dalla direzione precisa di Franco, sono significativamente capaci di rappresentare il disagio posto in essere dal pregiudizio nelle sue forme più varie, oltre che l’ansietà che scaturisce dalla non conoscenza dell’ ”altro”. Ed è proprio su questo fronte, dell’intrigante, dunque, incrocio fra brividi e umana circospezione, che il racconto funziona al suo meglio.

Si può dire, pertanto, come “The Rental” sia efficace ben prima e ben al di là di un climax che potrebbe in definitiva apparire prevedibile. Solamente una fine tenuta inopportunamente aperta per eventuali seguiti deturpa leggermente un dramma orrorifico ad ogni modo ben allestito.

Mirko Tommasi