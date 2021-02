The Lie: psico-noir con sorpresona finale

"The Lie" è uno psico-noir contemporaneo di marca Amazon, con un buon grado di suspense e una sorpresona finale da leccarsi i baffi. Rifacimento di un film teutonico del 2015, questo lavoro è diretto da quella Veena Sud creatrice di "The Killing", serial televisivo dalle ambientazioni sinistre, con il quale "The Lie" ha in comune, per l'appunto, una medesima cupezza visuale.

La pellicola è deliberatamente enigmatica, quando pare disvelarsi si richiude immediatamente su se stessa e lascia sgomenti in una condizione di attesa che sa di angustia mescolata ad acuto cerebralismo. Trattasi, in buona sostanza, di una storia di inganni, alacremente sostenuta da una direzione che, senza virtuosismi di sorta, fa annegare lo spettatore in un pantano cognitivo, permettendogli di riemergere soltanto, ma in modo piuttosto soddisfacente, con la svolta conclusiva.

Un'antipatia da superare

C'è, va detto, un'antipatia da superare se si vuol godere appieno del racconto, ed è quella che si prova (inevitabilmente) nei confronti di Kayla, la quale fa di tutto per rendersi irritante come un'ortica sul polpaccio, e vien quasi da chiedersi se Joey King non sia per caso davvero così insopportabile anche fuori dal set, o sennò sul serio è una brava attrice.

Il compito di esibire la devozione genitoriale, punto focale di "The Lie", è invece affidato alla coppia Peter Sarsgaard e Mireille Enos, che vi adempie in maniera appassionata e convincente, facilitata presumibilmente dal fatto che anche nella realtà ogni genitore che non fosse proprio proprio snaturato sacrificherebbe la vita per salvare un figlio da cattiva sorte. Ah, non essendo un horror, se siete in cerca del terrore meglio se cambiate streaming.

Mirko Tommasi