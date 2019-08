“The Laundromat" è l'ultimo film del regista Steven Soderberg, presentato in concorso alla mostra Biennale di Venezia. Tratto dal romanzo "Secrecy World: Inside the Panama Papers Investigation of Illicit Money Networks and the Global Elite" di Jake Bernstein.

The Laundromat: frode finanziaria su scala globale

Ellen Martin (Meryl Streep) comincia a fare ricerche su una polizza assicurativa falsa. Si ritroverà invischiata in un giro infinito di loschi traffici, riferibili a uno studio legale di Panama. Gli affascinanti – ed elegantissimi – soci fondatori dello studio, Jürgen Mossack (Gary Oldman) e Ramón Fonseca (Antonio Banderas), sono esperti nel trovare soluzioni, attraverso società fittizie e conti offshore, per aiutare i ricchi e potenti a prosperare. Il problema di Ellen si rivelerà essere solo la punta dell’iceberg dell’evasione fiscale, delle tangenti e di altre assurdità con le quali i super ricchi sostengono il sistema finanziario corrotto del mondo.

The Laundromat: tratto dal romanzo del premio Pulitzer Jake Bernstein

"The Laudromat" è l'adattamento cinematografico del libro di Jake Bernstein, reporter investigativo e due volte vincitore del premio Pulitzer.

Per questa pellicola, il regista Soderbergh ha riunito un cast di star, capitanato dall'attrice tre volte premio Oscar Meryl Streep, che comprende Gary Oldman, Antonio Banderas, Jeffrey Wright, Matthias Schoenaerts, James Cromwell e Sharon Stone.

Il film, presentato in concorso alla °76 edizione della Mostra Biennale di Venezia, sarà distribuito in Italia da Netflix.