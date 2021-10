The Guilty: un thriller di mistero inverisimile ma affatto attraente

Diretto da Antoine Fuqua, "The Guilty" è il rifacimento di un film scandinavo del 2018 e si esprime come un thriller di mistero inverisimile ma affatto attraente, avendo il pregio non trascurabile di tenere sulla corda dal primo all'ultimo fotogramma. Pur ravvisandovi qua e là delle illogicità lievi nell'intreccio, esse non sono tuttavia tali da inficiarne la comprensione benché minimamente.

Ripreso per intero in un unico luogo, il film descrive un operatore del 911 (Jake Gyllenhaal, che anche co-produce) intento nel provare a salvare la vita via telefono ad un chiamante apparentemente in grave pericolo. Il thriller è brusco e teso, e appronta dunque un itinerario fruitivo non scevro di ostacoli, ma con dei fulminei quanto inusitati cambi di prospettiva in grado di renderlo massicciamente avvincente.

Gyllenhaal in una esibizione stellare

All'interno della pellicola vi si ammira Gyllenhaal in una esibizione assolutamente stellare. Lo si può vedere, durante l'evolversi narrativo, sempre e costantemente alle prese con il suo personaggio solo e disperato, assaltandolo e quasi dominandolo in maniera solida, intensa e debitamente inventiva. Egli non ammicca alla cinepresa ma, anzi, ne assume le debite distanze, così da potersi concentrare, appunto, su uno studio del personaggio accurato e pieno di tormento.

Pertanto, "The Guilty" si può dire che sia un thriller di buona presa, che pur non aggiungendo nulla al genere sa indubbiamente costituire una visione appagante e cordialmente intrattenitiva.

Mirko Tommasi