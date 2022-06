"The Gray Man" è un film diretto da Joe & Anthony Russo, con Ryan Gosling, Chris Evans, Ana De Armas tra gli interpreti principali.

The Grey Man: la trama

"The Gray Man" segue le vicende dell'agente della CIA Court Gentry (Ryan Gosling), noto anche come Sierra Six. Dopo essere stato in un penitenziario federale, Gentry viene reclutato da quello che diventerà il suo superiore, Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton), per diventare un mercenario al servizio dell'agenzia. La su attività prende una brutta piega quando è lui stesso a diventare l'obiettivo di Lloyd Hansen (Chris Evans), un ex agente della CIA, che lo insegue in giro per il mondo e non si fermerà davanti a nulla prima di eliminarlo. Impegnato a fronteggiare il nemico di turno, Six sarà aiutato da Dani Miranda (Ana de Armas) nella difficile impresa.

Cast e regia

Ryan Gosling interpreta Court Gentry, mentre Chris Evans l'antagonista psicopatico Lloyd Hansen. Completano il cast Ana de Armas, Regé-Jean Page, Billy Bob Thornton, Jessica Henwick, Dhanush, Wagner Moura e Alfred Woodard. "The Grey Man" è la trasposizione cinematografica dell'omonimo romanzo di Mark Greaney. I fratelli Russo figurano dietro la macchina da presa, mentre la sceneggiatura è di Joe Russo, Christopher Markus e Stephen McFeely. I produttori sono Joe Roth, Jeffery Kirschenbaum, Joe Russo, Anthony Russo, Mike Larocca e Chris Castaldi. I produttori esecutivi sono Patrick Newall, Christopher Markus, Stephen McFeely, Jake Aust, Angela Russo-Otstot, Geoff Haley, Zack Roth e Palak Patel.