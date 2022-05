Netflix ha rilasciato il trailer ufficiale, key art e character poster di “The Gray Man”, il film diretto da Joe & Anthony Russo, con Ryan Gosling, Chris Evans, Ana De Armas in arrivo su Netflix dal 22 luglio e in cinema selezionati dal 13 luglio.

The Gray Man : la trama

“The Gray Man” è l'agente della CIA Court Gentry (Ryan Gosling), alias, Sierra Six. Strappato da un penitenziario federale e reclutato dal suo responsabile, Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton), Gentry in passato era un mercenario autorizzato dall'Agenzia altamente qualificato. Ma ora la situazione è cambiata e l'obiettivo è Six, braccato in tutto il mondo da Lloyd Hansen (Chris Evans), un ex agente della CIA, che non si fermerà davanti a nulla per eliminarlo. L'agente Dani Miranda (Ana de Armas) è al suo fianco. Ne avrà bisogno.

Cast artistico e produzione

Ryan Gosling è il protagonista della pellicola e Chris Evans è il suo psicopatico avversario nel thriller prodotto da Netflix/AGBO, diretto da Anthony e Joe Russo, con Ana de Armas, Regé-Jean Page, Billy Bob Thornton, Jessica Henwick, Dhanush, Wagner Moura e Alfred Woodard. Basato sul romanzo di Mark Greaney, la sceneggiatura è di Joe Russo, Christopher Markus e Stephen McFeely.

I produttori sono Joe Roth, Jeffery Kirschenbaum, Joe Russo, Anthony Russo, Mike Larocca e Chris Castaldi. I produttori esecutivi sono Patrick Newall, Christopher Markus, Stephen McFeely, Jake Aust, Angela Russo-Otstot, Geoff Haley, Zack Roth e Palak Patel.

FRASI CELEBRI DI THE GRAY MAN

Dal trailer del film: