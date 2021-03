The Girl on the Train: un totale disastro

Ci avrà pure messo impegno il regista bollywoodiano Ribhu Dasgupta a voler rifondere un film che già non era il massimo di suo (“La ragazza del treno” con Emily Blunt, dal testo della britannica Paula Hawkins). Ad ogni modo, l’operazione è un totale disastro. Eccetto una premessa arzigogolata alquanto ma che potrebbe in linea teorica anche apparire come intrigante, la pellicola finisce per annegare in un vero e proprio bailamme narrativo, nemmanco supportato da delle esibizioni attorali che possano, sebbene minimamente, aumentarne la risonanza spettacolare.

Registicamente il film si dimostra del tutto incerto fin da subito, attraversato com’è da dei movimenti di camera al limite del dilettantismo, sciaguratamente messi assieme da un montaggio disgregato se non anche irragionevole, il quale sormonta una sceneggiatura pullulante di buchi e incongruenze. Per di più, l'assenza di doppiaggio italiano non fa altro che incrementarne una certa difficoltà di visione.

Un'interpretazione rigurgitante all'eccesso

Parineeti Chopra è un elemento piuttosto noto dello stardom indiano. Nella parte da protagonista di una divorziata beona sopraffatta dall’acredine, ce la mette davvero tutta per figurare come accettabilmente credibile, ma la sua interpretazione risulta a ogni buon conto rigurgitante all'eccesso, e non affatto sufficiente a far sì che lo spettatore possa sentirsi in qualche modo partecipe del di lei disagio esistenziale.

“The Girl on the Train” costituisce fuor di dubbio uno sforzo nobile e per certi versi perfino apprezzabile da parte della cinematografia indiana. Malgrado questo, non ci è proprio possibile ritenere la pellicola, neppur vagamente, anche solo un piacevole diversivo.

Mirko Tommasi