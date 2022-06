Titolo originale: The Deer King

Regia: Masashi Ando, Masayuki Miyaji

Cast: Anne, Hisui Kimura, Ryoma Takeuchi, Shin'ichi Tsutsumi Genere: Animazione

Durata: 120 minuti

Produzione: Giappone, 2021

Distribuzione: Koch Media

Data di uscita: 27 giugno 2022

"The Deer King – Il Re dei Cervi" di Masashi Ando e Masayuki Miyaji è un film distribuito nelle sale italiane da Anime Factory, etichetta di proprietà di Koch Media.

La pellicola, tratta dai romanzi della vincitrice del Premio Taisho 2015 Nahoko Uehashi, è stata realizzata dal noto studio Production I.G e presentata in anteprima mondiale all’Annecy International Animation Festival 2021. Dietro la macchina da presa figurano Masashi Ando, al suo debutto alla regia, ma con un curriculum degno di nota come direttore delle animazioni in capolavori come "Principessa Mononoke", "Paprika" e "Your Name"; e Masayuki Miyaji, già assistente alla regia nel film premio Oscar® "La città incantata" del maestro Hayao Miyazaki.

The Deer King – Il Re dei Cervi: la trama

In un mondo feudale, un grande impero nel corso del tempo ha sottomesso e annesso vari regni. Van, a capo dei guerrieri che si sono opposti all'invasione, combatte senza sosta finchè non viene fatto prigioniero. Finito in catene, è costretto a lavorare come schiavo nelle miniere di sale.

Una notte entra nelle miniere un branco di lupi il cui morso infetta e fa morire tutti, tranne Van che riesce a scappare salvando la piccola Yuna, anche lei sopravvissuta misteriosamente al “Mittsal”, la piaga portata dai lupi . Van si fa aiutare dal medico e ricercatore Hossal per comprendere le origini e la natura della malattia, che nel frattempo ha colpito anche la corte. L'uomo scopre che il sangue dei sopravvissuti potrebbe essere l'elemento principale per la cura, e proprio per questo Van e Yuna saranno perseguitati.