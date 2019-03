The Current War (2017)

Regia: Alfonso Gomez-Rejon

Cast: Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Nicholas Hoult, Katherine Waterston, Tuppence Middleton, Michael Shannon, Matthew MacFadyen, Oliver Powell, Celyn Jones, Tom Sweet, Iain McKee, Damien Molony, Tom Bell (II), Conor MacNeill

Genere: Biografico, colore

Durata: 105 minuti

Produzione: USA, 2017

Distribuzione: 01 Distribution

Data di uscita: 18 luglio 2019

“The Current War” è ambientato alla fine del XIX secolo e vede la competizione economica tra i migliori inventori dell’epoca per il nascente mercato mondiale dell’elettricità. Questa guerra è stata combattuta da Thomas Edison che sosteneva la sua corrente continua appoggiato dal banchiere J.P Morgan e da George Westinghouse che insieme a Nikola Tesla sosteneva che la corrente alternata fosse la più efficiente. Proprio Tesla al principio aveva collaborato con Edison per poi passare al supporto di Westinghouse.

The Current War: una guerra per l’elettricità

“The Current War” è un film diretto dal regista statunitense Alfonso Gomez-Rejon al suo terzo lungometraggio dopo aver diretto “The Town That Dreaded Sundown” nel 2014 e “Quel fantastico peggior anno della mia vita” nel 2015.

Protagonisti della pellicola sono Benedict Cumberbatch (“The Imitation Game” di Morten Tyldum, “Doctor Strange” di Scott Derrickson) nel ruolo di Thomas Edison, Michael Shannon (“La forma dell'acqua - The Shape of Water” di Guillermo del Toro, “L’uomo d’acciaio” di Zack Snyder) nel ruolo di George Westinghouse e Nicholas Hoult (“Mad Max: Fury Road” di George Miller, “X-Men – Apocalisse” di Bryan Singer) che interpreta Nikola Tesla.

La produzione di “The Current War” dall’inizio, nel 2012, è stata molto complicata e solo nel dicembre del 2016 sono iniziate le riprese a Londra. Presentato in anteprima al Toronto International Film Festival nel 2017, l’uscita del film è stata invece continuamente posticipata per via degli scandali legati alla casa di produzione The Weinstein Company, fino all’acquisizione dei diritti da parte della Lantern Entertainment.