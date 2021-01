Il rituale: un horror di graziosi spaventi

L'originalità dell'horror boschivo non può che esser messa costantemente a dura prova. É anche vero che la taiga scandinava, con le sue folkloristiche infestazioni di creature misteriose più o meno amicali, costituisce un luogo che più idoneo non c'è ove girare un horror. Poi c'è da girarlo in modo buono e convincente, questo è chiaro, ma bisogna dire che il talentuoso cineasta indipendente David Brückner (co-regista di "The Signal") ha ben capito come creare dei graziosi spaventi, prendendo i topoi del genere e sfumandoli con un'astrattezza cupa nonché di simil-umoristiche evocazioni infernali.

Da sotto le coperte le fredde notti d'inverno



La pellicola è nella sua quasi totalità incentrata sulla relazione ostativa e terrorizzante fra i quattro amici, ciascuno nel sé profondamente annichilito da paure e da turbamenti. Tutti e quattro riversano inoltre il proprio terrore sullo spettatore, in un tentativo disperato se non anche vano di far fronte comune contro la mostruosità.

"Il rituale" funziona, dunque, proprio laddove l'ansia dei personaggi di fronte al trionfo del metempirico diventa essa stessa la medesima del pubblico, il quale, desideroso di arrivare infine a una catarsi piena e tranquillizzante, prova a tessere la tela degli avvenimenti che gli scorrono davanti senza in realtà riuscire a dipanarla appieno, adagiato tuttavia su un sostrato di amabile angoscia che lo accompagna dal primo all’ultimo minuto.

Insomma, questa offerta horror di Netflix potrà non esser memorabile e non aggiungere nulla di nuovo al genere, ma è ad ogni modo un bel filmetto da sotto le coperte nelle fredde notti d'inverno.

Mirko Tommasi