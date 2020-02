Titolo originale: Maria Skłodowska-Curie

Regia: Marie Noëlle

Cast: Karolina Gruszka, Arieh Worthalter, Charles Berling, Izabela Kuna, Malik Zidi, André Wilms, Daniel Olbrychski, Marie Denarnaud, Samuel Finzi, Piotr Glowacki, Jan Frycz, Sabin Tambrea

Genere: Drammatico, sentimentale, colore

Durata: 95 minuti

Produzione: Polonia, Germania, Francia, 2017

Distribuzione: Valmyn

Data di uscita: 12 marzo 2020

Presentato durante il Toronto International Film Festival 2016 dalla regista Marie Noëlle, “Marie Curie” racconta il talento e la passione che hanno portato la scienziata alla vincita di ben due Premi Nobel all’inizio del Novecento.

Marie Curie: un emblema della scienza

Parigi, 1905: Marie Curie (Karolina Gruzska) è la prima donna, madre di due bambini, a vincere, con il marito Pierre Curie (Charles Berling), il Premio Nobel per la Fisica in seguito alle ricerche effettuate sulla radioattività.

La felicità data dal prestigioso riconoscimento non dura a lungo: la morte prematura di Pierre e l’accusa di adulterio scatenata dalla nascita dell’amore per il matematico Paul Langevin mettono alla prova i nervi saldi della talentuosa scienziata, la quale con innata intelligenza, incredibile forza d’animo e passione per l’ignoto cambierà la storia conquistando la cattedra di Fisica Generale alla prestigiosa Sorbonne Université e scoprendo il Radio, vincendo così il secondo premio Nobel, questa volta per la Chimica, dimostrando di poter mettere a tacere l’egemonia sessista maschile, cambiando le sorti della figura femminile in campo scientifico.

Marie Curie: un film internazionale

Sia la regista Marie Noëlle, famosa per aver diretto “Love The Hard Way” (2001) e “The Anarchist’s Wife” (2008), che l’attrice protagonista Karolina Gruzska, attiva in produzioni cinematografiche come “Inland Empire – L’Impero Della Mente” (presentato alla 63ª Mostra Internazionale di arte cinematografica di Venezia) e “The Lovers of Marona” (2005) sono polacche, come lo era la scienziata.

“Marie Curie” viene prodotto dalla P'Artisan Film Produktion, quest’ultima tedesca, e, dopo essere stato proiettato per la prima volta al Toronto International Film Festival 2016, viene presentato negli USA al New York Jewish Film Festival 2017 con il titolo “Marie Curie: The Courage of Knowledge”.