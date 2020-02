Titolo originale: Brahms: The Boy II

Regia: William Brent Bell

Cast: Katie Holmes, Ralph Ineson, Owain Yeoman, Anjali Jay, Joely Collins, Christopher Convery, Oliver Rice, Natalie Moon, Joanne Kimm

Genere: Horror, thriller, colore

Durata: 86 minuti

Produzione: USA, 2020

Distribuzione: Lucky Red

Data di uscita: 19 marzo 2020

Il regista William Brent Bell torna sul grande schermo con il sequel del suo horror “The Boy”, “The Boy - La maledizione di Brahms”.

The Boy - La maledizione di Brahms: stessa ambientazione, nuova storia

La vicenda narrata nella pellicola ha luogo nello stesso maniero lugubre e inquietante del primo film, la Heelshire Mansion. Questa volta a trasferirsi nella villa, del tutto ignari della maledizione che cela al suo interno, sono i membri di una giovane famiglia: un padre, Sean, una madre, Liza, e il loro figlio Jude.

Il piccolo Jude è un ragazzino tormentato, con i suoi problemi personali, quindi quando gli capita di trovare una misteriosa bambola abbandonata decide di stringerci una vera e propria amicizia. Purtroppo però, questo legame è destinato a evolversi in qualcosa di sempre più morboso e pericoloso, perché la bambola, Brahms, nasconde delle orribili intenzioni dietro al suo faccino di porcellana.

Riuscirà la disperata Liza a sconfiggere le regole di Brahms e a salvare così suo figlio?

Cast e produzione

William Brent Bell è un cineasta noto per la sua passione per il genere horror. Tra le sue opere, oltre al primo “The Boy”, figurano altri titoli dell’orrore come “Le metamorfosi del male” (2013) e “L’altra faccia del diavolo” (2012).

A interpretare Liza c’è il rinomato volto di Katie Holmes, famosa per il suo lavoro in pellicole come “La truffa dei Logan” (2017) e “Women in Gold” (2015).

"The Boy - La maledizione di Brahms" è distribuito sul territorio italiano da Lucky Red.