Regia: Morgan Bushe

Cast: Art Parkinson, Michael Smiley, Lewis MacDougall, Peter Coonan, Pat Shortt,

Lauren Kinsella, Ronan Graham, Dale Leadon Bolger

Genere: drammatico, colore

Durata: 87 minuti

Produzione: Irlanda, 2018

Distribuzione: n/d

Data di uscita: n/d

"The Belly of the Whale" è il film d'esordio del produttore irlandese Morgan Bushe. Ne sono protagonisti diversi attori di punta del suo paese, legati nella narrazione da una profonda amicizia.

Il giovane Joey (Lewis MacDougall) torna nel suo vecchio villaggio dopo anni di lontananza; senza volerlo danneggia gravemente il camper di Ronald (Pat Shortt). I due si ritroveranno a tentare una rapina disperata ai danni di un piccolo malavitoso proprietario di una sala giochi.

The Belly of the Whale : il racconto di un piccolo paese irlandese dove il gioco d’azzardo è l’unico divertimento possibile

"The Belly of the Whale" affronta il problema sociale della ludopatia (la dipendenza dal gioco d'azzardo) e di un'umanità che si è completamente persa. Il regista Bushe racconta questa drammatica realtà sociale catapultando lo spettatore nel mondo a se stante di una sala giochi di provincia. Firma la colonna sonora il musicista svoleno Janez Dovc.