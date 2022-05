Telling My Son's Land: un documentario di Ilaria Jovine e Roberto Mariotti sulla reporter di guerra e madre Nancy Porsia

Nancy Porsia è stata probabilmente l’unica testimone della Libia post Gheddafi. Il 4 settembre 2011 era lì e documentava il clima di festa e di speranza di un popolo piegato dalla guerra. É tornata sul posto nel 2013 e ci è restata per viverci. La Libia è diventata la sua casa e ha trovato anche l’amore nel suo fixer di guerra che la guida da anni sul territorio. Tutto è finito nel 2017, quando lei è stata costretta a scappare di corsa perché è diventata un target a seguito della sua inchiesta su Al Bija, capo della mafia del traffico di essere umani. Ora, quarantenne, abita a Matera in Italia e ha avuto un bimbo dal suo compagno. Non può andare in Libia, perché nella lista delle persone indesiderate eppure spera di poterlo fare per far conoscere a suo figlio i nonni paterni.

Con "Telling My Son's Land" Roberto Mariotti, Ilaria Jovine delineano un personaggio forte e non scontato. Siamo abituati a reporter di guerra di sesso maschile, Tiziano Terzani in primis, ma mai il cinema ha raccontato la maternità vista dal punto di vista di una professione che rischia il pericolo continuamente.

Il ritratto di una donna tanto dolce quanto caparbia

Si può essere madre e documentare la guerra dalle retrovie? Jovine e Mariotti partono nel racconto con i reportage di Nancy che conosce il popolo libico come pochi altri. In quel paese ci ha vissuto e ne comprende tutti i segreti. Da donna, per arrivare alla macrostoria è partita dalle microstorie, quelle dei bambini siriani che hanno attraversato il Mediterraneo per trovare un porto sicuro ma sono stati scacciati brutalmente dalla Fortezza Europa. Loro sono diventati carne da macello per trafficanti e/o passatori figure molto diverse tra loro. La giornalista ne spiega la differenza in uno dei suoi lavori più importanti, dando anche adito a diverse polemiche. I secondi sono solo persone che aiutano a passare il confine ai clandestini, i primi veri criminali.

Nancy ha passato la vita sul campo, integrandosi con uomini e donne del paese che l’ha adottata. Poi, con la nascita dello stato islamico libico, il sogno è finito e ventuno copti sono stati decapitati a Sirte in una macabra cerimonia. Nel 2016 il caos è stato totale, lei è andata in burn out ed è scappata un anno dopo. Ha iniziato una nuova fase della sua vita, in Italia con il suo compagno libico e un bimbo.

I registi hanno seguito la gravidanza della donna, cui manca l’adrenalina del suo lavoro. “Telling My Son’s Land” è uno straordinario documento sulla forza delle donne e sull’importanza dei giornalisti free lance che raccontano la guerra senza alcuna protezione ufficiale: imperdibile nella sua semplicità.

Ivana Faranda