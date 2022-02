Taylor Lautner è un attore, modello, doppiatore ed ex karateka statunitense che ha rubato il cuore di milioni di ragazze sopratutto grazie al ruolo di Jacob Black nelle trasposizioni cinematografiche della saga letteraria "Twilight".

Taylor Lautner, una star soggetta 'ai chiari di luna'

(Grand Rapids, 11 febbraio 1992)

Il giovane e atletico Taylor Lautner è il bel licantropo della “Twilight Saga”, che per adempiere al suo ruolo anche nel secondo capitolo si è dovuto allenare per mesi in palestra aumentando visibilmente la sua massa muscolare. L’allenamento ha dato i suoi frutti e ora, sulla cresta dell’onda con milioni di fan sparse per il globo che inneggiano al “Team Jacob”, Taylor Lautner si gode la popolarità. Figlio di un pilota e di una ricercatrice nello sviluppo software Taylor nasce a Grand Rapis in Michigan ed è il fratello maggiore di Makena, nome di evidente matrice indiane, grazie alle origini della madre non solo nativo americana ma anche franco-tedesca.

Sin da piccolo si dedica alle arti marziali, praticandole con successo tanto da conquistare la cintura nera in karate a soli 11 anni. Ma la sua passione è il cinema e si cimenta in vari provini per spot e nel 2001 viene scelto per interpretare un ruolo in “Shadow Fury”. Dopo essersi trasferito a Los Angeles trova lavoro come comparsa nella serie televisiva “Summerland”.

Il cinema e il doppiaggio

Nel 2002 intraprende anche la carriera da doppiatore grazie al doppiaggio nei cartoon di “Scooby-Doo”. Torna alla recitazione nel 2004 con la partecipazione in “Tutto in Famiglia”, la serie televisiva con protagonista Damon Wayans. All’età di 13 anni ha la sua grande opportunità recitando da protagonista nel film “ Sharkboy e Lavagiri in 3D” diretto dal regista di “Sin City” Robert Rodriguez. Sempre nel 2005 ottiene la parte in “Il ritorno della scatenata dozzina” al fianco di Steve Martin Carmen Electra e Bonnie Hunt.

Il 2007 però è l’anno della svolta decisiva nella sua giovane carriera, bussa infatti alla sua porta Catherine Hardwicke scegliendolo per interpretare il ruolo di Jacob Black, il licantropo antagonista del vampiro Edward Cullen, interpretato da Robert Pattinson, nella lotta per il cuore di Bella Swan (Kristen Stewart). Questo ruolo gli viene poi confermato nel 2008 da Chris Weitz il regista di “New Moon”. Torna sul grande schermo con “Valentine’s Days” al fianco della ex-girlfriend Taylor Swift e in “The Twilight Saga: Eclipse”.

Viene scelto poi come protagonista nel film “Abduction - Riprenditi la tua vita”, per la regia di John Singleton (2011), continuando la sua scalata verso il successo, al fianco di un’altra giovane promessa, Lily Collins. Per la gioia dei fan, Taylor Lautner interpreta ancora Jacob negli ultimi due episodi della saga di “Twilight”: “The Twilight Saga: Breaking Dawn - Parte 1” (2011) e “The Twilight Saga: Breaking Dawn - Parte 2”, entrambi per la regia di Bill Condon (2012). Nel 2013 è nel cast del seguito di “Un weekend da bamboccioni”, “Grown Ups 2” diretto da Dennis Dugan.

Nel 2014 si è aggiunto al cast nella serie comedy "Cuckoo", rimpiazzando Andy Samberg. Il 23 Giugno 2016 è stato annunciato che Lautner prenderà parte alla nuova stagione di "Scream Queens", per la regia di Ryan Murphy.

Eva Carducci