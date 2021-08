Regia: Michel Franco

Cast: Tim Roth, Charlotte Gainsbourg, Iazua Larios, Henry Goodman, Albertine Kotting, Samuel Bottomley

Genere: Drammatico, colore

Durata: 83 minuti

Produzione: Messico, Francia, Svezia, 2021

“Sundown” è un film in Concorso alla 78ª Mostra del Cinema, presentato in anteprima mondiale diretto dal regista Michel Franco, vincitore del Leone d’Argento al 77° Festival di Venezia con “Nuevo Orden”.

Sundown: la trama

Alice e Neil Bennett sono una coppia di ricchi inglesi, in vacanza ad Acapulco con i due figli Colin e Alexa. Succederà qualcosa che sconvolgerà gli equilibri della famiglia portando allo scoperto tensioni inaspettate.

Un film forte di un regista che non ha paura di usare immagini violente

“Non è un caso che “Sundown” sia ambientato ad Acapulco. È sconvolgente per me vedere la città in cui ho passato le vacanze da bambino trasformata in un epicentro di violenza. “Sundown” nasce dalla necessità di esplorare un luogo che sembra sempre più distante ed estraneo. L’esplorazione di tutte le prospettive che emergono ad Acapulco è anche uno studio sui personaggi, e un’analisi di dinamiche familiari. Il sole occupa un posto di primaria importanza: colpisce sempre in modo aggressivo e diretto. L’immagine deve assolutamente riflettere due cose: gli stati emotivi dei protagonisti, e la prorompente violenza attorno a loro.” Così Michel Franco racconta il suo film, con un cast stellare. Poche le notizie ulteriori in proposito ma visto il cast stellare ci si aspetta molto da questa opera. Il regista comunque ha una sua originalità nel raccontare il conflitto di classe e la violenza del nostro presente.