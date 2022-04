Regia: Tommaso Paradiso

Cast: Marco Cocci, Barbara Ronchi, Paolo Briguglia

Genere: Commedia

Durata: n/d

Produzione: Italia, 2022

Distribuzione: Warner Bros Italia

Data di uscita: 26 aprile 2022

Tommaso Paradiso segna il suo esordio dietro la macchina da presa con una commedia sentimentale con Marco Cocci e Barbara Ronchi. Il titolo del film, "Sulle nuvole" è quello del suo primo disco da solista dopo lo scioglimento della band Thegiornalisti.

Sulle nuvole: alla ricerca di un riscatto per se stessi

"Sulle nuvole" diretto e scritto dallo stesso Tommaso Paradiso, racconta la storia di Nic Vega (Marco Cocci), un noto cantante con un grande successo alle spalle, che sta attraversando un momento difficile della sua carriera. Nic è rimasto solo, non ha più amici, è privo d'ispirazioni e ha perso la sua popolarità.

Decide così di ripercorrere i suoi passi e tornare improvvisamente da Francesca (Barbara Ronchi), il suo più grande amore, con cui ha avuto una lunga storia. L'uomo irrompe come un fulmine nella sua vita, ora serena e felice. Riuscirà Nic a perseguire il suo riscatto e l'amore di una volta e basteranno i ricordi a fermare il tempo?

Nel cast compaiono anche Paolo Briguglia, Sergio Romano e Bettina Giovannini.

Un esordio sentimentale per l'ex leader dei Thegiornalisti

A differenza di "Sotto il sole di Riccione", produzione Netflix che partiva da una canzone dei Thegiornalisti e in cui era stato coinvolto Tommaso Paradiso, "Sulle nuvole" non punta esclusivamente a un pubblico under 18, ma anzi, mostra un amore adulto, dedicato più ai quarantenni che ai millennials, un amore capace, nonostante tutto, di mescolare nostalgia e passioni, in bilico tra Crazy Heart (Cocci ricorda vagamente il nostro amato Ryan Bingham), i primi film di Gabriele Muccino (Cocci era ne L’ultimo bacio), Un sogno lungo un giorno di Coppola e un pizzico di Sing Street.

Il film è distribuito nelle sale cinematografiche il 26, 27 e 28 Aprile, da Warner Bros. Pictures.