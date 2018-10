Regia: Luca Magi

Cast: n/d

Genere: documentario, colore

Durata: 67 minuti

Produzione: Italia, 2018

Distribuzione: Kiné

Data di uscita: 5 novembre 2018

Il regista Luca Magi mette in scena un documentario che racconta le reali vite di alcuni ospiti del centro per senzatetto che ogni notte vengono accolti in un dormitorio del centro storico di Bologna. "Storie del dormiveglia" è distribuito dalla Kiné ed è nelle sale dei cinema italiani a partire dal 5 novembre 2018.

Storie del dormiveglia: un raccolta di storie personali, di confessioni, di incubi e di speranze

"Storie del dormiveglia"è ambientato a Bologna più precisamente all'interno di Rostom una struttura d'accoglienza per persone senza fissa dimora. Sono proprio gli ospiti di questo centro i protagonisti del documentario. Tra centinaia di sigarette, confessioni, incubi e speranze, i protagonisti di questo film raccontano le loro vite, il dolore che hanno provato ma soprattutto i loro tanti rimpianti.

In "Storie del dormiveglia" vengono raccontate molte drammatiche storie come quella di un ex rapinatore che un tempo tornava dalla Germania su una Porsche con lo scopo di suscitare l’ammirazione dei paesani verso la sua giovane madre abbandonata a se stessa dopo che le era stata portata via una figlia piccola. Nel documentario non è possibile conoscere le identità di queste persone nonostante i lunghi primissimi piani proposti dal regista. Nonostante ciò, attraverso "Storie del dormiveglia" veniamo fatti partecipi dei loro pensieri notturni, in attesa di un nuovo giorno in cui poter sperare di veder realizzate le proprie speranze oppure non attendersi altro che ulteriori lunghe ore di solitudine.

I protagonisti che appaiono come lupi solitari si rivelano, invece, esseri umani con un gran bisognosi di raccontarsi a qualcuno che presti loro attenzione di trovare quell’ascolto che gli altri, talvolta anche i loro stessi familiari, gli hanno ormai negato.