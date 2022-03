Titolo originale: The Story of My Wife

Regia: Ildilkò Enyedi

Cast: Sergio Rubini, Jasmine Trinca, Lèa Seydoux, Gijs Naber, Louis Garrel

Genere: Drammatico

Durata: 169 minuti

Produzione: Germani, Ungheria, Italia, 2020

Distribuzione: Altre storie

Data di uscita: 14 aprile 2022

“Un film sull’amore, la passione, l’avventura sui mille colori della vita”, così la regista Ildikò Enyedi descrive il suo nuovo film “Storia di mia moglie”, con protagonisti Léa Seydoux, Gijs Naber, Louis Garrel. La pluripremiata Ildikò Enyedi in concorso a Cannes 2021, Orso d’oro a Berlino con "Corpo e anima" e Camera d’or a Cannes con ‘Il mio XX secolo’, firma anche la sceneggiatura della pellicola, tratta dal romanzo ‘La Storia di mia moglie’ di Milan Füst.

Nello straordinario cast internazionale troviamo anche Sergio Rubini e Jasmine Trinca per una coproduzione internazionale firmata per l'Italia da Palosanto Films con Rai Cinema e una distribuzione Altre Storie. Nel film il casting è affidato a Irma Ascher, Nina Haun, Lilia Trapani Hartmann, la scenografia a Imola Láng, i costumi ad Andrea Flesch, la supervisione VFX a Béla Klingl, le musiche originali ad Ádám Balázs, il montaggio a Károly Szalai e la fotografia a Marcell Rév. Il film sarà nelle sale dal 14 aprile 2022.

Storia di mia moglie : la trama

"Storia di mia moglie", è ambientato negli anni venti, e racconta la storia di Jakob Störr e di sua moglie Lizzy. Störr è un capitano di mare, completamente assorbito dal proprio lavoro e ammirato dai suoi sottoposti. Un giorno, in preda ad un guizzo di follia, scommette con un amico che sposerà la prima donna che entrerà nella caffetteria dove sono seduti. È così che Jacob conosce Lizzy, sua futura moglie. Ed ecco come un semplice gioco e capriccio stravolgerà la vita del capitano Störr. Dal solcare le acque più impetuose si ritrova ad essere marito e a condividere con sua moglie Lizzy, una perfetta sconosciuta, un bell’appartamento a Parigi. La nuova vita matrimoniale, però, per il capitano si rivela più complessa di quanto potesse immaginare e intraprenderà un viaggio drammatico e ossessivo alla ricerca di risposte sulla vita della sua nuova consorte, sempre così sfuggente e misteriosa.