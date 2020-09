Steven Soderbergh: annunciato il cast del nuovo film

Steven Soderbergh si prepara a girare “No Sudden Move” (precedentemente noto come “Kill Switch”), un film che verrà distribuito da HBO Max. E ora ha annunciato l’incredibile cast che interpreterà il film.

Un cast di tutto rispetto

Come riportato da Deadline il cast di “No Sudden Move”, il nuovo film di Steven Soderbergh si arricchisce di nomi importanti. Dopo la conferma di Don Cheadle, Benicio Del Toro, Amy Seimetz e Jon Hamm, si aggiungono anche David Harbour (“Stranger Things”, “Black Widow”), Noah Jupe (“Honey Boy,” “Le Mans ’66“), Kieran Culkin e Brendan Fraser (“La Mummia“, “Doom Patrol”).

Scritto da Ed Solomon (“Men In Black“, “Now You See Me“), il film è prodotto da Casey Silver, e sarà distribuito da HBO Max in collaborazione con Warner Bros.

La trama

Ambientato nel 1955 in quel di Detroit, la storia racconta le vicende di un gruppo di criminali di bassa lega assunti per rubare quello che all’apparenza è un semplice documento. Ma quando il loro piano fallirà, si ritroveranno a indagare su chi si cela dietro alla persona che li ha assoldati per quell’incarico e qual è il suo scopo finale.

Le riprese del film sono iniziate lunedì a Detroit, seguendo rigide misure di sicurezza anti-Covid. Il regista Soderbergh ha dichiarato:

“L’ultima volta che ho girato un film a Detroit con un grande script e un grande cast le cose sono andate per il meglio. Perciò sono molto entusiasta dietro la mia mascherina in questo momento.”

Casey Bloys, Chief Content Officer di HBO e HBO Max, ha aggiunto:

“È un piacere iniziare la lavorazione di un altro progetto con Steven Soderbergh, Casey Silver ed Ed Solomon. Abbiamo un partner fantastico in Warner Bros. Pictures e un cast di straordinario talento. Non potremmo essere più felici di portare “No Sudden Move” a HBO Max.”

Francesca Trovarelli

29/09/2020