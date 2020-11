Stasera in tv, venerdì 13 novembre 2020: film e serie tv da vedere

Tutti i film e le serie in onda stasera in tv, venerdì 13 novembre, in prima e seconda serata. Tra i film segnaliamo l’action “La furia dei titani“, il drammatico “Autumn in New York“, il western “Il texano dagli occhi di ghiaccio“e tanti altri.

Stasera in tv, venerdì 13 novembre

Stasera in tv, non potete perdere “La furia dei titani” (2012) su Canale 20 Mediaset alle 21.04. Perseo, dopo aver sconfitto Kraken, si è ritirato in un piccolo villaggio con il figlio Elios. Perseo vuole una vita tranquilla e lontana dalla violenza dalla guerra per suo figlio, ma non sarà così. Per colpa di Ade e Ares, Perseo è costretto a tornare sul campo di battaglia, insieme al cugino Argenor (semidio figlio di Poseidone) e Andromeda, per salvare il padre Zeus dalle grinfie del nonno Crono.

Se invece volete optare per un film drammatico, “Autumn in New York” (2000) è quello che fa per voi. Alle 21.10 su Rai Movie, è una storia d’amore tra una ragazza di 22 anni affetta da una malattia incurabile e terminale e un quarantottenne, che grazie a questa storia d’amore, rifletterà sul suo passato. I due attori principali sono Richard Gere e Winona Ryder.

Su Iris alle 21.00 andrà in onda “Il texano dagli occhi di ghiaccio” (1976) di Clint Eastwood. Josey Wales è un contadino del Missuri che, in seguito all’uccisione del figlio e della moglie da parte di una banda di vigilantes nordisti, si arruola nell’esercito dei sudisti in occasione della guerra di secessione per cercare vendetta. Incontrerà alcuni sbandati: l’indiano, la nonna, la nipote, alcuni messicani e un cane, che, nonostante tutto, diventeranno la sua nuova famiglia.

“Uccidili tutti” (2017) con Jean-Claude Van Damme sarà trasmesso alle 21.30 su Spike. Un misterioso uomo viene portato in ospedale in fin di vita. Poco dopo, arriva sul posto anche una gang di criminali per ucciderlo. l’unica che potrà aiutarlo, sarò un’infermiera.

Stasera in tv, Sky Cinema Collection alle 21.15, manderà in onda la commedia “Cetto c’è senzadubbiamente” (2019). Terzo film con protagonista Antonio Albanese nei panni di Cetto La Qualunque, che stavolta scopre essere l’erede naturale di un principe calabrese.

Ecco la programmazione di stasera nel dettaglio:

Prima serata

“N.C.I.S.” – Stagione 17 Episodio 20 su Rai 2 alle 21.20

“La furia dei Titani” su Canale 20 Mediaset alle 21.04

“Chiavi in mano” Cine 34 21.01

“Autumn in New York” su Rai Movie alle 21.10

“Law & Order: Unità Speciale” – Stagione 1 Episodio 13 su Paramount Network alle 21.10

“Il texano dagli occhi di ghiaccio” su Iris alle 21.00

“Blu profondo 2” su Italia 2 alle 21.10

“L’iniziazione” su Cielo alle 21.15

“Uccidili tutti” su Spike alle 21.30

“Law & Order: Unità Speciale” – Stagione 19 Episodio 15 su Top Crime alle 21.10

“Romulus” su Sky cinema 1 alle 21.15

“La partita perfetta” su Sky Cinema Family alle 21.00

“Cetto c’è senzadubbiamente” su Sky Cinema Collection alle 21.15

“The Adventurers – Gli avventurieri” su Sky Cinema Action alle 21.00

Seconda serata

“The Rookie” – Stagione 2 Episodio 16 su Rai 2 alle 22.10

“Django Unchained” su Rai 4 alle 23.21

“Destruction: Los Angeles” su Italia 1 alle 00.36

“Warrior” su Canale 20 Mediaset alle 23.19

“Ho sognato l’amore” su Rai movie alle 23.00

“Changeling” su Iris alle 23.46

“Blade” su Italia 2 alle 23.00

“Spartacus” – Stagione 3 Episodio 1 su Spike alle 23.30

“Lincoln Rhyme Caccia al collezionista di ossa” – Stagione 1 Episodio 1 su Top Crime alle 22.50

“L’ispettore Barnaby – Stagione 6 Episodio 5 su Giallo alle 23.10

“Criminal Minds” – Stagione 13 Episodio 21 su OLa1 alle 23.20

“001: Odissea nello spazio” su La2 alle 23.50

“Io sono tu” su Sky Cinema 1 alle 23.05

“Cocktail” su Sky Cinema Romance alle 22.40

“Come un gatto in tangenziale” su Sky Cinema Collection alle 22.55

“Monuments Men” su Sky Cinema Action alle 22.50