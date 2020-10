Stasera in tv, sabato 31 ottobre 2020: film e serie tv da vedere

Tutti i film e le serie in onda stasera in tv, sabato 31 ottobre, in prima e seconda serata. Tra i film consigliamo il thriller “La truffa del secolo“, il film di fantascienza “The chronicles of Riddick”, l’horror “The Last Exorcism – Liberaci dal male“, i classici “Basic Instinct” e “Dracula di Bram Stoker” e tanti altri.

Stasera in tv, sabato 31 ottobre 2020

Molte proposte interessanti stasera in tv, la notte di Halloween. Se siete rimasti a casa e volete optare per un horror, su Italia 2 alle 21.10, andrà in onda “The Last Exorcism – Liberaci dal male” (2013). Dopo essere riuscita a scappare da un culto satanico durante il quale ha dato alla luce un bambino demoniaco, Nell Sweetzer (Ashley Bell) viene portata in un ospdeale psichiatrico. Non ricorda nulla di ciò che le è accaduto. Trasferitasi poi a New Orleans in una casa per ragazza sole, cerca di andare avanti con la sua vita, ma il demone che l’aveva già posseduta non ha intenzione di rinunciare a lei e la vuole per sé, in una maniera del tutto diversa da prima.

Se invece preferite un grande classico perfetto per Halloween, la scelta migliore è “Dracula di Bram Stoker” (1992) di Francis Ford Coppola, in onda su Spike alle 21.30. La storia rivisitata dell’immortale Dracula, che dopo quattro secoli, incontra Mina, una ragazza identica alla sua amata Elisabetta suicidatasi secoli prima. Conquistarla non sarà facile perchè verrà ostacolato dal promesso sposo della ragazza e dal professor Van Helsing. Con un cast d’eccezione composto da Gary Oldman, Winona Ryder, Keanu Reeves e Anthony Hopkins.

“Basic Instinct” (1992), un altro cult con Michael Douglas e Sharon Stone, andrà in onda alle 21.00 su Iris. Il detective Nick indaga su un omicidio ma si innamora della principale sospettata del caso, una scrittrice dai singolari gusti sessuali. La relazione però sarà ostacolata da una psicologa del Distretto legata a Nick.

Alle 21.20 stasera in tv, Rai 4 trasmetterà “La truffa del secolo” (2017). Il film segue le vicende di un imprenditore in difficoltà economica che per risollevarsi decide di aderire al commercio del carbone, ritrovandosi nella criminalità.

Su TV8 alle 21.30 andrà in onda l’action “The Guardian – Salvataggio in mare” (2006), con Kevin Costner, Ashton Kutcher, Derek Adams e Joe Arquette. Un veterano della guardia costiera ha perso tutto il suo equipaggio nel salvataggio di un peschereccio. Trascorsi diversi anni, ottiene l’incarico di addestrare le nuove reclute degli aerosoccorritori.

Su Canale 20 Mediaset alle 21.04 verrà trasmesso il sequel di “Pitch black“, “The chronicles of Riddick” (2004), sempre con Vin Diesel come protagonista. Riddick questa volta si ritrova sul pianeta Helion, nel bel mezzo di uno scontro tra due fazioni in lotta per il potere.

Stasera in tv, Sky Cinema Action propone invece ai suoi spettatori il film “L’uomo con i pugni di ferro” (2012) alle 21.00. In cina un fabbro è costretto a fabbricare armi per i peggiori criminali, ma è disposto a ciò per salvare la sua amata dal bordello in cui lavora. Con l’arrivo di un mercenario inglese in città scoppia il caos, e anche il fabbro si ritrova coinvolto.

Ecco la programmazione di stasera nel dettaglio:

Prima serata

“S.W.A.T.” – Stagione 3 Episodio 14 su Rai 2 alle 21.05

“La truffa del secolo” su Rai 4 alle 21.20

“Canterville – Un fantasma per antenato” su Italia 1 alle 21.15

“The chronicles of Riddick” su canale 20 Mediaset alle 21.04

“58 minuti per morire – Die Harder” su Rete 4 alle 21.22

“Si può fare amigo” su Cine 34 alle 21.00

“La guerra dei Roses” su Rai Movie alle 21.10

“The Twilight Saga: Eclipse” su Paramount Network alle 21.10

“Basic Instinct” su Iris alle 21.00

“The Guardian – Salvataggio in mare” su TV8 alle 21.30

“The Last Exorcism – Liberaci dal male” su Italia 2 alle 21.10

“Vacanze per un massacro” su Cielo alle 21.15

“Il petroliere” su La7 alle 21.15

“Dracula di Bram Stoker” su Spike alle 21.30

“Agatha Christie: Delitto in 3 atti” su Top Crime alle 21.10

“I misteri di Murdoch” – Stagione 3 Episodio 11 su Giallo alle 21.10

“The Legend of Tarzan” su la1 alle 21.10

“Un figlio di nome Erasmus” su Sky cinema 1 alle 21.15

“Resta anche domani” su Sky Cinema Romance alle 21.00

“Il colore venuto dallo spazio” su Sky Cinema Collection alle 21.15

“L’uomo con i pugni di ferro” su Sky Cinema Action alle 21.00

Seconda serata

“Criminal Minds” – Stagione 15 Episodio 2 su Rai 2 alle 21.50

“R. L. Stine: I racconti del brivido – Non ci pensare!” su Italia 1 alle 23.16

“Colombiana” su Canale 20 Mediaset alle 23.36

“U-571” su Rete 4 alle 00.02

“Oggi a me… Domani a te” su cine 34 alle 22.59

“Teneramente folle” su Rai Movie alle 23.10

“Beautiful Creatures – La sedicesima luna” su paramount network alle 23.00

“Felony” su iris alle 23.39

“Destruction: Los Angeles” su Italia 2 alle 22.58

“The November Man” su Nove alle 23.30

“Sesso bugie e videotape” su La7d alle 00.00

“Il Tempio di Fuoco” su Spike alle 23.30

“The Mentalist” – Stagione 3 Episodio 13 su Top Crime alle 23.05

“Law & Order – Stagione 4 Episodio 12 su Giallo alle 01.10

“Le idi di marzo” su La1 alle 23.20

“Hawaii Five O” – Stagione 9 Episodio 24 su La2 alle 23.10

“Sono solo fantasmi” su Sky Cinema 1 alle 23.10

“5 anni di fidanzamento” su Sky Cinema Romance alle 22.50

“La bambola assassina” su Sky Cinema Collection alle 23.15

“Men in Black” su Sky Cinema Action alle 22.40

Francesca Trovarelli