Stasera in tv, sabato 24 ottobre 2020: film e serie tv da vedere

Tutti i film e le serie in onda stasera in tv, sabato 24 ottobre, in prima e seconda serata. Tra i film segnaliamo l’avventuroso “Monster Trucks“, il film di fantascienza “Pitch Black“, l’action “Bangkok dangerous – Il codice dell’assassino“, il thriller “Firewall – accesso negato“, l’horror “Pride and Prejudice and Zombies” e molti altri.

Stasera in tv, sabato 24 ottobre

Stasera in tv, alle 21.04 Canale 20 Mediaset manderà in onda “Pitch Black” (2000) con Vin Diesel. Una pilota di astronavi, Carolyn, è costretta a eseguire un atterraggio di fortuna in un pianeta sconosciuto. Nell’equipaggio dopo lo schianto sopravvivono solo un cacciatore di taglie e un pericoloso assassino. Ma al tramonto sorge un altro problema: iniziano a farsi vedere gli abitanti del pianeta.

Su Rai 4 alle 21.20 verrà trasmesso “Bangkok dangerous – Il codice dell’assassino” (2008). Joe è un killer spietato arrivato a Bangkok per uccidere quattro nemici di un boss della criminalità di nome Surat. Per fare ciò recluta Kong, un ladruncolo, che ha intenzione di eliminare una volta che lo avrà aiutato nel suo intento. Invece, inaspettatamente, si ritrova ben presto a fare da mentore ad Kong e si innamora di una giovane farmacista, contravvenendo così al suo “codice”, ovvero non intrattenere alcun tipo di relazione personale.

Stasera alle 21.20, Italia 1 propone ai suoi spettatori “Monster Trucks” (2016). Al centro della storia un giovane liceale diplomando, Tripp, desideroso di dare un tocco diverso alla sua vita e smanioso di lasciare la sua città natale, decide di costruire una gigantesca macchina, Monster Truck, utilizzando pezzi provenienti da autovetture prossime alla rottamazione. Il ragazzo sarà protagonista di un’emozionante avventura quando, a causa dell’esplosione di un impianto petrolifero, sbuca dal sottosuolo una mostruosa ma docile creatura sotterranea che, proprio come lui, ama la velocità.

Se avete voglia di un horror da guardare stasera in tv, non potete perdere “Pride and Prejudice and Zombies” (2016) su Italia 2 alle 21.10. Nel XIX secolo l’Inghilterra è devastata da una pandemia che rende tutti zombie. Elizabeth Bennet è esperta nelle arti marziali ed è pronta a tutto per difendere la sua famiglia. Elizabeth è una ragazza forte e risoluta e solo il tenebroso colonnello Darcy riesce a tenerle testa.

Alle 21.00 su Iris il thriller “Firewall – Accesso negato” (2006), con Harrison Ford. Un esperto di sicurezza di una banca viene ricattato da alcuni spietati criminali, che lo costringeranno a prendere una decisione estrema. Deve invadere il sistema che lui stesso ha protetto per salvare la propria famiglia.

Stasera in tv Sky trasmetterà “La famiglia Addams” (1991) su Sky Cinema Uno alle 21.15. I componenti della celebre famiglia ci sono tutti: Gomez e Morticia Addams, i piccoli Mercoledì e Pugsley, la nonna strega, il domestico Lurch e la Mano. Dopo anni torna a casa lo zio Fester ma il suo ritorno desta dei sospetti all’interno della famiglia.

Per chi ieri si fosse perso “Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie” questa sera Canale 20 Mediaset lo riprone in tv alle 23.26.

Ecco la programmazione di stasera nel dettaglio:

Prima serata

“S.W.A.T.” Stagione 3 Episodio 13 su Rai 2 alle 21.05

“Bangkok dangerous – Il codice dell’assassino” su Rai 4 alle 21.20

“Monster Trucks” su Italia 1 alle 21.20

“Pitch Black” su Canale 20 Mediaset alle 21.04

“Inferno di cristallo” su Rete 4 alle 21.22

“Los amigos” su Cine 34 alle 21.01

“Pane e tulipani” su Rai Movie alle 21.10

“Neverland – un sogno per la vita” su Paramount Network alle 21.10

“Firewall – Accesso negato” su Iris alle 21.00

“L’uomo bicentenario” su TV8 alle 21.30

“Pride and Prejudice and Zombies” su Italia 2 alle 21.10

“Il Tempio di Fuoco” su Spike alle 21.30

“Agatha Christie: Caccia al delitto” su Top Crime alle 21.10

“I misteri di Murdoch” Stagione 3 Episodio 7 su Giallo alle 21.10

“Pelè” su La1 alle 21.10

“La famiglia Addams” su Sky Cinema 1 alle 21.10

“Teen Spirit – A un passo dal sogno” su Sky Cinema Family alle 21.00

“Cocktail” su Sky Cinema Romance alle 21.00

“Rambo – Last Blood” su Sky Cinema Action alle 21.00

Seconda serata

“Criminal Minds” Stagione 15 Episodio 1 su Rai 2 alle 21.50

“Daddy’s Home” su Italia 1 alle 23.30

“Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie” su Canale 20 Mediaset alle 23.26

“Interrogation – Colpo Esplosivo” su Rete 4 alle 00.12

“Django 2 Il grande ritorno” su Cine 34 alle 22.50

“Il colore nascosto delle cose” su Rai Movie alle 23.15

“Flicka – Uno spirito libero” su Paramount Network alle 23.00

“Frantic” su Iris alle 23.16

“Frozen” su Italia 2 alle 23.15

“G.I. Joe – La vendetta” su Nove alle 23.30

“La guerra dei mondi” su Spike alle 23.30

“The Mentalist” stagione 3 Episodio 11 su Top Crime alle 23.05

“Law & Order” Stagione 4 Episodio 6 su Giallo alle 01.10

“Mistero a Crooked House” su La1 alle 23.20

“Hawaii Five-O” Stagione 9 Episodio 21 su La2 alle 23.20

“Terminator – Destino oscuro” su Sky Cinema 1 alle 22.50

“Una hostess tra le nuvole” su Sky Cinema Romance alle 22.50

“Auguri per la tua morte” su Sky cinema Collection alle 23.20